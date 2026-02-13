喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？

注入您偏好的咖啡豆，拨动手柄，即可享用一杯顺滑而平衡的意式浓缩。Baristina 采用精钢材质，将经典设计与精密结构相结合，无论热饮或冰饮，均能稳定萃取，呈现细腻、纯净的风味表现。