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    Baristina Plus 浓缩咖啡机

    BAR500/00

    喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？

    注入您偏好的咖啡豆，拨动手柄，即可享用一杯顺滑而平衡的意式浓缩。Baristina 采用精钢材质，将经典设计与精密结构相结合，无论热饮或冰饮，均能稳定萃取，呈现细腻、纯净的风味表现。

    查看所有优势

    Baristina Plus 浓缩咖啡机

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    喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？

    那么看看 Baristina。

    • 新鲜现磨，有助于释放咖啡豆的纯正芳香。
    • 16 巴高压，为萃取丰富风味提供稳定支持。
    • Baristina 可自动完成研磨、压粉和冲煮操作。
    • 意式浓缩、大杯浓缩、冰咖啡，以及更强风味模式。
    • 易于清洁——结构简洁，无需担心难以触及的隐藏部位。
    至臻新鲜，至醇风味。

    至臻新鲜，至醇风味。

    新鲜现磨，才能成就咖啡的极致香气。

    醇正浓缩，轻松尽享。

    醇正浓缩，轻松尽享。

    16 巴压力泵，充分萃取咖啡豆的醇厚滋味。

    轻轻一拨，坐享其成

    轻轻一拨，坐享其成

    轻拨手柄，坐享 Baristina 为你冲泡美味咖啡。

    打造您的专属风味。

    打造您的专属风味。

    意式浓缩、大杯浓缩、冰咖啡、特浓模式，皆由您定。

    冰爽随心。

    冰爽随心。

    浓郁萃取，瞬息冰镇，呈现顺滑冰咖啡口感，清爽可口。

    您的小咖啡师

    您的小咖啡师

    理想研磨度、精准压力、精确粉量，一杯醇正意式浓缩，由此诞生。

    一切井井有条。

    一切井井有条。

    冲煮手柄可直接冲洗或以布轻拭完成清洁，结构简洁，无需担心隐藏部位难以处理

    小身材，大能量！

    小身材，大能量！

    机身小巧，不占空间；澎湃动力，媲美咖啡馆品质。

    经典隽永的设计。

    经典隽永的设计。

    融优雅于心，享便捷于行。

    减少浪费，加倍美味！

    减少浪费，加倍美味！

    咖啡豆研磨后产生的咖啡渣，是极佳的堆肥材料。

    精简、绿色、干净。

    精简、绿色、干净。

    具备节能表现*。采用 100% 无塑料包装。

    嘘——很安静！

    嘘——很安静！

    Baristina 萃取醇正意式浓缩，同时保持安静运行。

    选豆随心，风味由您。

    选豆随心，风味由您。

    您选择咖啡豆，Baristina 负责发挥其风味潜力。风味偏好，始终由您决定。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      罗马尼亚
      设计地
      荷兰

    • 普通参数

      颜色
      银色
      水箱容量
      1.2L

    • 重量和尺寸

      产品长度
      382mm
      产品宽度
      185mm
      产品高度
      350mm
      产品净重
      5.8kg

    • 能效等级

      待机模式功耗
      不适用
      关机模式功耗
      0.2 瓦
      联网待机模式功耗
      不适用
      自动切换至待机模式的等待时长
      0 分钟
      冲煮功耗
      约 123 瓦时
      测量标准
      EN 50564:2011

    • 技术规格

      泵压
      16 巴
      研磨机材料
      陶瓷
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 Hz
      产品重量
      5.8 公斤
      产品尺寸
      184（宽）x381（长）x352（高）毫米
      电线长度
      80 厘米

    • 咖啡设置

      饮料
      意式浓缩咖啡、大杯浓缩、冰咖啡
      浓郁升级
      咖啡量
      可调节
      研磨设置
      最佳研磨度设置

    • 普通参数

      咖啡豆容量
      170 克
      水箱容量
      1.2 升
      最大杯高
      含杯台：90 毫米；不含杯台、含滴水盘：128 毫米；不含杯台与滴水盘：142 毫米
      冲泡时间浓缩咖啡
      约 60 秒
      可用洗碗机清洗的部件
      咖啡水盘
      净水滤芯兼容性
      自动关闭
      包含附件
      杯台、咖啡水盘、咖啡水盘盖

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      包装材料
      >95% 为再生材料，100% 可回收
      机器材质
      不锈钢

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