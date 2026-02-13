Baristina Plus 浓缩咖啡机
喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？
注入您偏好的咖啡豆，拨动手柄，即可享用一杯顺滑而平衡的意式浓缩。Baristina 采用精钢材质，将经典设计与精密结构相结合，无论热饮或冰饮，均能稳定萃取，呈现细腻、纯净的风味表现。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？
那么看看 Baristina。
- 新鲜现磨，有助于释放咖啡豆的纯正芳香。
- 16 巴高压，为萃取丰富风味提供稳定支持。
- Baristina 可自动完成研磨、压粉和冲煮操作。
- 意式浓缩、大杯浓缩、冰咖啡，以及更强风味模式。
- 易于清洁——结构简洁，无需担心难以触及的隐藏部位。
至臻新鲜，至醇风味。
新鲜现磨，才能成就咖啡的极致香气。
醇正浓缩，轻松尽享。
16 巴压力泵，充分萃取咖啡豆的醇厚滋味。
轻轻一拨，坐享其成
轻拨手柄，坐享 Baristina 为你冲泡美味咖啡。
打造您的专属风味。
意式浓缩、大杯浓缩、冰咖啡、特浓模式，皆由您定。
冰爽随心。
浓郁萃取，瞬息冰镇，呈现顺滑冰咖啡口感，清爽可口。
您的小咖啡师
理想研磨度、精准压力、精确粉量，一杯醇正意式浓缩，由此诞生。
一切井井有条。
冲煮手柄可直接冲洗或以布轻拭完成清洁，结构简洁，无需担心隐藏部位难以处理
小身材，大能量！
机身小巧，不占空间；澎湃动力，媲美咖啡馆品质。
减少浪费，加倍美味！
咖啡豆研磨后产生的咖啡渣，是极佳的堆肥材料。
精简、绿色、干净。
具备节能表现*。采用 100% 无塑料包装。
嘘——很安静！
Baristina 萃取醇正意式浓缩，同时保持安静运行。
选豆随心，风味由您。
您选择咖啡豆，Baristina 负责发挥其风味潜力。风味偏好，始终由您决定。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
罗马尼亚
- 设计地
-
荷兰
-
普通参数
- 颜色
-
银色
- 水箱容量
-
1.2L
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
382mm
- 产品宽度
-
185mm
- 产品高度
-
350mm
- 产品净重
-
5.8kg
-
能效等级
- 待机模式功耗
-
不适用
- 关机模式功耗
-
0.2 瓦
- 联网待机模式功耗
-
不适用
- 自动切换至待机模式的等待时长
-
0 分钟
- 冲煮功耗
-
约 123 瓦时
- 测量标准
-
EN 50564:2011
-
技术规格
- 泵压
-
16 巴
- 研磨机材料
-
陶瓷
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50 Hz
- 产品重量
-
5.8 公斤
- 产品尺寸
-
184（宽）x381（长）x352（高）毫米
- 电线长度
-
80 厘米
-
咖啡设置
- 饮料
-
意式浓缩咖啡、大杯浓缩、冰咖啡
- 浓郁升级
-
是
- 咖啡量
-
可调节
- 研磨设置
-
最佳研磨度设置
-
普通参数
- 咖啡豆容量
-
170 克
- 水箱容量
-
1.2 升
- 最大杯高
-
含杯台：90 毫米；不含杯台、含滴水盘：128 毫米；不含杯台与滴水盘：142 毫米
- 冲泡时间浓缩咖啡
-
约 60 秒
- 可用洗碗机清洗的部件
-
咖啡水盘
- 净水滤芯兼容性
-
无
- 自动关闭
-
是
- 包含附件
-
杯台、咖啡水盘、咖啡水盘盖
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 包装材料
-
>95% 为再生材料，100% 可回收
- 机器材质
-
不锈钢
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。