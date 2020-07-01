维护配件 除垢和滤水器
冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
创新型 AquaClean 滤水器可减少水垢形成。让您可以享受用纯净水制成的新鲜咖啡。请仅使用 Philips AquaClean 滤水器，确保您的 Philips 和 Saeco 设备获得最大使用寿命与安全性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
每个滤网均可让您轻松畅享 625* 杯咖啡！
- CA6903/00
- 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
- 延长咖啡机的使用寿命
- 1 个 AquaClean 滤网
激活 AquaClean 可禁用除垢警报
启用 AquaClean 过滤网后，除垢警报将自动关闭。您可以畅享高品质的便捷咖啡体验——在更换 8 次过滤网之前，咖啡机不会重新激活除垢警报。配备 AquaClean 的咖啡机在水箱上贴有相应标签。
通过卡入即用系统轻松激活过滤网
这样一项持久耐用的功能安装起来再简单不过了。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动意式咖啡机的水箱，并通过用户界面激活，即可畅享高达 5000 杯无需除垢的纯正咖啡*。
得益于微孔过滤网，您的咖啡机不会堵塞
通过离子交换技术、飞利浦原装水流控制技术和微孔过滤器等创新特性，AquaClean 将有助于保持咖啡的口感，防止您的咖啡机堵塞。
微孔过滤网可阻挡所有杂质
去除冲煮中的细小颗粒能显著提升杯中咖啡的品质。微孔过滤网可防止杂质污染水源，确保每一杯咖啡都新鲜、洁净且美味。
采用飞利浦原装水流控制技术经过最优化净化的纯净水
AquaClean 可确保只有经过过滤的纯净水进入您的全自动咖啡机，并显著降低除垢频率。使用 AquaClean，只需按需更换滤网 8 次，即可畅享多达 5000 杯无需除垢的咖啡*。
依托离子交换技术，自然去除水中钙质
离子交换技术可在水进入咖啡机前去除其中的钙，从而有效防止水垢生成。如能根据咖啡机提示及时更换滤网，每个滤网可支持冲煮高达 625 杯咖啡*
只能使用飞利浦耗材
请仅使用飞利浦耗材，以确保您的飞利浦和 Saeco 设备能够实现最大使用寿命和安全性。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
配件
- 主要材料
-
塑料
- 保修
-
2 年
- 认证
-
是
-
技术规格
- 功率
-
否
- 包装内物品
-
1
- 电池产品
-
否
-
兼容性
- 机器
-
800 系列、1200 系列、2200 系列、3200 系列、4300 系列、4400 系列、5400 系列、5500 系列、GranAroma、Xelsis
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
8.00 厘米
- 产品宽度
-
8.00 厘米
- 产品高度
-
8.00 厘米
- 产品净重
-
0.143 千克
- 包装长度
-
6.00 厘米
- 包装宽度
-
9.50 厘米
- 包装高度
-
15.00 厘米
- 包装重量
-
0.165 千克
-
耐用性
- 包装
-
70% 可回收材料
- 用户手册
-
> 75% 可回收纸
-
原产地
- 产地
-
中国
- 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
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