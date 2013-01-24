冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
得益于创新型 AquaClean 滤水器，享受纯净水制作出的香醇咖啡。AquaClean 将水过滤，以确保水香气四溢，并通过防止形成水垢减少了机器除垢的需要。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
得益于创新型 AquaClean 滤水器，享受纯净水制作出的香醇咖啡。AquaClean 将水过滤，以确保水香气四溢，并通过防止形成水垢减少了机器除垢的需要。 查看所有优势
冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
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冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
得益于创新型 AquaClean 滤水器，享受纯净水制作出的香醇咖啡。AquaClean 将水过滤，以确保水香气四溢，并通过防止形成水垢减少了机器除垢的需要。 查看所有优势
离子交换技术可在水进入咖啡机之前清除其中的钙，防止形成水垢。如果按需及时更换滤网，每个滤网均可让您轻松畅享 625 杯咖啡*
通过离子交换技术、专利水流和微孔过滤器等创新特性，AquaClean 将有助于保持咖啡的口感，防止您的咖啡机堵塞。
AquaClean 确保仅经过过滤的纯净水才能流入您的全自动咖啡机，并减少除垢需求。使用 AquaClean，您可以畅享多达 5000 杯咖啡而无需除垢，而滤网仅需更换 8 次。
在冲煮过程中，任何细小颗粒都会对咖啡品质产生巨大的影响。微孔过滤网可防止杂质污染水，确保制作出的每一杯咖啡都新鲜、洁净且美味。
通过快速安装就能获得这一持久耐用的功能。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动浓缩咖啡机的水箱内，然后通过用户界面激活它，即可享用多达 5000 杯醇正咖啡而无需除垢*。
通过激活 AquaClean 过滤网，您可以自动取消激活除垢警报。尽情享用回味无尽的醇正咖啡 - 在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新激活除垢警报。配备 AquaClean 的咖啡机在水箱上贴有相关标签。
只有使用飞利浦耗材方可确保咖啡机长时间顺畅运行。飞利浦耗材是飞利浦和 Saeco 浓缩咖啡机推荐耗材。