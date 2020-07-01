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  • 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢* 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢* 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*

    维护配件 除垢和滤水器

    CA6903/10

    冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*

    创新型 AquaClean 滤水器可减少水垢形成。让您可以享受用纯净水制成的新鲜咖啡。请仅使用 Philips AquaClean 滤水器，确保您的 Philips 和 Saeco 设备获得最大使用寿命与安全性。

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    维护配件 除垢和滤水器

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    冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*

    每个滤网均可让您轻松畅享 625* 杯咖啡！

    • CA6903/00
    • 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
    • 延长咖啡机的使用寿命
    • 1 个 AquaClean 滤网
    激活 AquaClean 可禁用除垢警报

    激活 AquaClean 可禁用除垢警报

    启用 AquaClean 过滤网后，除垢警报将自动关闭。您可以畅享高品质的便捷咖啡体验——在更换 8 次过滤网之前，咖啡机不会重新激活除垢警报。配备 AquaClean 的咖啡机在水箱上贴有相应标签。

    通过卡入即用系统轻松激活过滤网

    通过卡入即用系统轻松激活过滤网

    这样一项持久耐用的功能安装起来再简单不过了。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动意式咖啡机的水箱，并通过用户界面激活，即可畅享高达 5000 杯无需除垢的纯正咖啡*。

    得益于微孔过滤网，您的咖啡机不会堵塞

    得益于微孔过滤网，您的咖啡机不会堵塞

    通过离子交换技术、飞利浦原装水流控制技术和微孔过滤器等创新特性，AquaClean 将有助于保持咖啡的口感，防止您的咖啡机堵塞。

    微孔过滤网可阻挡所有杂质

    微孔过滤网可阻挡所有杂质

    去除冲煮中的细小颗粒能显著提升杯中咖啡的品质。微孔过滤网可防止杂质污染水源，确保每一杯咖啡都新鲜、洁净且美味。

    采用飞利浦原装水流控制技术经过最优化净化的纯净水

    采用飞利浦原装水流控制技术经过最优化净化的纯净水

    AquaClean 可确保只有经过过滤的纯净水进入您的全自动咖啡机，并显著降低除垢频率。使用 AquaClean，只需按需更换滤网 8 次，即可畅享多达 5000 杯无需除垢的咖啡*。

    依托离子交换技术，自然去除水中钙质

    依托离子交换技术，自然去除水中钙质

    离子交换技术可在水进入咖啡机前去除其中的钙，从而有效防止水垢生成。如能根据咖啡机提示及时更换滤网，每个滤网可支持冲煮高达 625 杯咖啡*

    只能使用飞利浦耗材

    只能使用飞利浦耗材

    请仅使用飞利浦耗材，以确保您的飞利浦和 Saeco 设备能够实现最大使用寿命和安全性。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      配件
      主要材料
      塑料
      保修
      2 年
      认证

    • 技术规格

      功率
      包装内物品
      1
      电池产品

    • 兼容性

      机器
      800 系列、1200 系列、2200 系列、3200 系列、4300 系列、4400 系列、5400 系列、5500 系列、GranAroma、Xelsis

    • 重量和尺寸

      产品长度
      8.00 厘米
      产品宽度
      8.00 厘米
      产品高度
      8.00 厘米
      产品净重
      0.143 千克
      包装长度
      6.00 厘米
      包装宽度
      9.50 厘米
      包装高度
      15.00 厘米
      包装重量
      0.165 千克

    • 耐用性

      包装
      70% 可回收材料
      用户手册
      > 75% 可回收纸

    • 原产地

      产地
      中国

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