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除垢和滤水器

CA6903/10
  • 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢* 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢* 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
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    除垢和滤水器

    CA6903/10

    冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*

    得益于创新型 AquaClean 滤水器，享受纯净水制作出的香醇咖啡。AquaClean 将水过滤，以确保水香气四溢，并通过防止形成水垢减少了机器除垢的需要。 查看所有优势

    除垢和滤水器

    冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*

    得益于创新型 AquaClean 滤水器，享受纯净水制作出的香醇咖啡。AquaClean 将水过滤，以确保水香气四溢，并通过防止形成水垢减少了机器除垢的需要。 查看所有优势

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      每个滤网均可让您轻松畅享 625* 杯咖啡！

      • 与 CA6903/00 相同
      • 冲煮多达 5000 杯咖啡都无需除垢*
      • 延长咖啡机的使用寿命
      • 1 个 AquaClean 滤网
      凭借离子交换技术自然除钙

      凭借离子交换技术自然除钙

      离子交换技术可在水进入咖啡机之前清除其中的钙，防止形成水垢。如果按需及时更换滤网，每个滤网均可让您轻松畅享 625 杯咖啡*

      得益于微孔过滤网，您的咖啡机不会出现任何堵塞

      得益于微孔过滤网，您的咖啡机不会出现任何堵塞

      通过离子交换技术、专利水流和微孔过滤器等创新特性，AquaClean 将有助于保持咖啡的口感，防止您的咖啡机堵塞。

      采用专利水流控制技术充分净化的洁净水

      采用专利水流控制技术充分净化的洁净水

      AquaClean 确保仅经过过滤的纯净水才能流入您的全自动咖啡机，并减少除垢需求。使用 AquaClean，您可以畅享多达 5000 杯咖啡而无需除垢，而滤网仅需更换 8 次。

      可滤除任何杂质的微孔过滤网

      可滤除任何杂质的微孔过滤网

      在冲煮过程中，任何细小颗粒都会对咖啡品质产生巨大的影响。微孔过滤网可防止杂质污染水，确保制作出的每一杯咖啡都新鲜、洁净且美味。

      通过卡入即用系统轻松激活过滤网

      通过卡入即用系统轻松激活过滤网

      通过快速安装就能获得这一持久耐用的功能。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动浓缩咖啡机的水箱内，然后通过用户界面激活它，即可享用多达 5000 杯醇正咖啡而无需除垢*。

      激活 AquaClean 可禁用除垢警报

      激活 AquaClean 可禁用除垢警报

      通过激活 AquaClean 过滤网，您可以自动取消激活除垢警报。尽情享用回味无尽的醇正咖啡 - 在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新激活除垢警报。配备 AquaClean 的咖啡机在水箱上贴有相关标签。

      只能使用飞利浦耗材

      只能使用飞利浦耗材

      只有使用飞利浦耗材方可确保咖啡机长时间顺畅运行。飞利浦耗材是飞利浦和 Saeco 浓缩咖啡机推荐耗材。

      技术规格

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

      • 原产地

        原产地
        瑞士

      • 技术规格

        包括
        1 个 AquaClean 滤网

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