经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
使用自动程序可以轻松清洁和保养您的咖啡机，该程序会在必须除垢时予以提醒。您可以调整该程序的频率，以匹配家庭用水硬度。
为方便您使用，您可以将牛奶系统、水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。
通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。
原产地
普通参数
技术规格
自定义
多种口味
其它功能
附件
服务
可持续发展