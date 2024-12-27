5200 系列 全自动意式咖啡机
轻松享受各式热咖啡和冰咖啡
全新5系Pro EP5242 能够3秒快速启动，提供更静谧舒适的研磨萃取过程。一机拥有 12 种花样咖啡菜单，从奶香浓郁的拿铁咖啡到清爽提神的冰咖啡，都能轻松一键享有。 LatteGo全自动奶泡系统 能制作出如丝般柔滑的奶泡，也能轻松清洗。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松享受各式热咖啡和冰咖啡
使用 LatteGo，可快速清洁的牛奶系统*
轻松享受 12 种热饮和冷饮
这款咖啡机可制作 12 种咖啡饮品，既有意式浓缩咖啡、奶香拿铁和卡布奇诺等热饮，也有清爽的冰咖啡。我们对冲煮系统进行了全新升级，即便是冰咖啡（冷萃低温意式），也能还原出咖啡豆的本真风味。
使用 LatteGo 牛奶系统制作丝般柔滑的奶泡
我们采用强大的旋风发泡技术，您只需轻触按钮，就能制作出丝般柔滑的奶泡，即使是植物奶替代品也不例外。
采用 SilentBrew 静谧研磨技术，降噪效果可达40%**
我们的的 SilentBrew 静谧研磨技术可降低机器制咖噪音，让您更专注于享受萃取浓香咖啡的体验。我们的咖啡机采用隔音和降噪研磨技术，噪音比早期型号降低了 40%，并获得了QuietMark降噪标识认证。
采用 QuickStart 瞬启科技，减少等待，速享咖啡
无需再等待机器预热。我们的 QuickStart 瞬启技术使您可以打开机器并立即冲煮咖啡，更加方便快捷，即开即用。
在直观的显示屏上选择、定制和保存饮品配方
这款咖啡机的显示屏简单易用、直观明了，您可以在此选择配方，调整咖啡浓度、咖啡醇度和牛奶量。想要保存您的偏好？将您的饮品配方保存在两个用户配置文件之中。
每一杯饮品都能收获完美的温度、香气和奶泡
我们的 Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90℃ 至 98℃ 之间，同时调节水流速度，在温度和香气之间找到理想的平衡。
在 10 秒内清洁 LatteGo 牛奶系统
我们的牛奶系统只有两个部件，没有硬管，因此在洗碗机中或水龙头下 10 秒钟内即可清洗干净。飞利浦不提供自动清洁功能，因为它需要辅助清洁。
耐用的陶瓷研磨机让咖啡风味更加浓郁
使用我们耐用的陶瓷研磨机，激发浓郁的咖啡豆风味。使用 12 种设置微调研磨粒度，从细磨到粗磨，随意选择。
由于采用 AquaClean 滤水芯，以替换8次为一个周期，冲煮可多达 5000 杯咖啡***而无需除垢
咖啡机配置AquaClean滤水芯，以替换8次为一个周期，可以冲煮多达 5000 杯咖啡而无需除垢。AquaClean滤水芯能在开始冲煮前净化水质，让咖啡更加美味香浓。
通过环保设置节水节能
采用五种环保设置中的一种来减少用水量和能耗，而不会影响咖啡品质。我们的 4400 系列咖啡机可让您在默认时间到来之前调暗主灯和杯灯，在冲洗时减少用水量，更快地切换到待机模式，或调暗亮度。
通过我们的应用程序寻找灵感和支持
下载我们的飞利浦智慧家应用程序，可了解产品的详细信息并探索新的咖啡特调食谱。
技术规格
-
原产地
- 设计地
-
意大利
- 产地
-
罗马尼亚
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
5
- 咖啡和牛奶醇度
-
可调节
- 研磨机设置
-
12
- 预冲煮香浓度控制
-
是
- 温度设置
-
3
- 增加一份特浓咖啡
-
否
- 用户设定
-
2 + 宾客
-
附件
- 随附
-
-
量勺
-
水硬度条试验
-
AquaClean 滤网
-
LatteGo 存储盖
-
技术规格
- 电线长度
-
120 厘米
- 电压
-
220伏
- 频率
-
50Hz
- 储奶容器容量
-
0.26 升
- 水箱容量
-
1.8 升
- 产品重量
-
8 千克
- 咖啡豆容量
-
275 克
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15 巴
- 色彩和表面
-
布鲁克林灰
- 产品尺寸
-
246x371x433 毫米
- 咖啡废料容器
-
12 份
-
普通参数
- 可调节出水口高度
-
85-145 毫米
- 牛奶溶液
-
LatteGo
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 易于清洁和维护
-
可使用替换AquaClean滤水芯
- 用户界面
-
TFT
- 研磨机材质
-
陶瓷
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 能源标签
-
A 级
- 冲煮功耗
-
1400W
- 可回收包装材料
-
> 95%
-
其它功能
- Aroma 密封
-
是
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
- * 基于在德国进行的用户测试，与领先的单键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2023 年）
- **与之前的飞利浦浓缩咖啡机进行比较
- ***基于咖啡机标示的 8 个替换滤网。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式
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