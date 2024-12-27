采用 SilentBrew 静谧研磨技术，降噪效果可达40%**

我们的的 SilentBrew 静谧研磨技术可降低机器制咖噪音，让您更专注于享受萃取浓香咖啡的体验。我们的咖啡机采用隔音和降噪研磨技术，噪音比早期型号降低了 40%，并获得了QuietMark降噪标识认证。