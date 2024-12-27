搜索词

  • 轻松享受各式热咖啡和冰咖啡 轻松享受各式热咖啡和冰咖啡 轻松享受各式热咖啡和冰咖啡

    5500 系列 全自动意式咖啡机

    EP5548/62

    轻松享受各式热咖啡和冰咖啡

    全新5系Ultra EP5548 能够3秒快速启动，提供更静谧舒适的研磨萃取过程。一机拥有 20 种花样咖啡菜单，从奶香浓郁的拿铁咖啡到清爽提神的冰咖啡，都能轻松一键享有。 LatteGo全自动奶泡系统 能制作出如丝般柔滑的奶泡，也能轻松清洗。

    查看所有优势

    5500 系列 全自动意式咖啡机

    相似产品

    See all 全自动浓缩咖啡机

    轻松享受各式热咖啡和冰咖啡

    QuickStart瞬启科技，SilentBrew静谧研磨，双温双萃20大豪华咖啡菜单

    • 20 种咖啡饮品
    • LatteGo 全自动奶泡系统
    • 曼哈顿灰金
    轻松享受 20 种热饮和冷饮

    轻松享受 20 种热饮和冷饮

    这款咖啡机可制作 20 种咖啡饮品，既有意式浓缩咖啡、奶香拿铁和卡布奇诺等热饮，也有清爽的冰咖啡。我们对冲煮系统进行了全新升级，即便是冰咖啡（冷萃低温意式），也能还原出咖啡豆的本真风味。

    使用 LatteGo 牛奶系统制作丝般柔滑的奶泡

    使用 LatteGo 牛奶系统制作丝般柔滑的奶泡

    我们采用强大的旋风发泡技术，您只需轻触按钮，就能制作出丝般柔滑的奶泡，即使是植物奶替代品也不例外。

    采用 SilentBrew 静谧研磨技术，降噪效果可达40%**

    采用 SilentBrew 静谧研磨技术，降噪效果可达40%**

    我们的的 SilentBrew 静谧研磨技术可降低机器制咖噪音，让您更专注于享受萃取浓香咖啡的体验。我们的咖啡机采用隔音和降噪研磨技术，噪音比早期型号降低了 40%，并获得了QuietMark降噪标识认证。

    采用 QuickStart 瞬启科技，减少等待，速享咖啡

    采用 QuickStart 瞬启科技，减少等待，速享咖啡

    无需再等待机器预热。我们的 QuickStart 瞬启技术使您可以打开机器并立即冲煮咖啡，更加方便快捷，即开即用。

    在直观的显示屏上选择、定制和保存饮品配方

    在直观的显示屏上选择、定制和保存饮品配方

    这款咖啡机的显示屏简单易用、直观明了，您可以在此选择配方，调整咖啡浓度、咖啡醇度和牛奶量。想要保存您的偏好？将您的饮品配方保存在四个用户配置文件之中。

    每一杯饮品都能收获完美的温度、香气和奶泡

    每一杯饮品都能收获完美的温度、香气和奶泡

    我们的 Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90℃ 至 98℃ 之间，同时调节水流速度，在温度和香气之间找到理想的平衡。

    在 10 秒内清洁 LatteGo 牛奶系统

    在 10 秒内清洁 LatteGo 牛奶系统

    我们的牛奶系统只有两个部件，没有硬管，因此在洗碗机中或水龙头下 10 秒钟内即可清洗干净。飞利浦不提供自动清洁功能，因为它需要辅助清洁。

    耐用的陶瓷研磨机让咖啡风味更加浓郁

    耐用的陶瓷研磨机让咖啡风味更加浓郁

    使用我们耐用的陶瓷研磨机，激发浓郁的咖啡豆风味。使用 12 种设置微调研磨粒度，从细磨到粗磨，随意选择。

    得益于ExtraShot倍醇模式，您能享受风味更醇厚的意式咖啡

    得益于ExtraShot倍醇模式，您能享受风味更醇厚的意式咖啡

    使用我们的ExtraShot倍醇模式，享受更加醇厚的意式风味，而不会有苦涩之感。

    由于采用 AquaClean 滤水芯，以替换8次为一个周期，冲煮可多达 5000 杯咖啡***而无需除垢

    由于采用 AquaClean 滤水芯，以替换8次为一个周期，冲煮可多达 5000 杯咖啡***而无需除垢

    咖啡机配置AquaClean滤水芯，以替换8次为一个周期，可以冲煮多达 5000 杯咖啡而无需除垢。AquaClean滤水芯能在开始冲煮前净化水质，让咖啡更加美味香浓。

    通过环保设置节水节能

    通过环保设置节水节能

    采用五种环保设置中的一种来减少用水量和能耗，而不会影响咖啡品质。我们的 5500 系列咖啡机可让您在默认时间到来之前调暗主灯和杯灯，在冲洗时减少用水量，更快地切换到待机模式，或调暗亮度。

    通过我们的应用程序寻找灵感和支持

    通过我们的应用程序寻找灵感和支持

    下载我们的飞利浦智慧家应用程序，可了解产品的详细信息并探索新的咖啡特调食谱。

    技术规格

    • 原产地

      设计地
      意大利
      产地
      罗马尼亚

    • 自定义

      醇香浓度设置
      5
      咖啡和牛奶醇度
      可调节
      研磨机设置
      12
      预冲煮香浓度控制
      温度设置
      3
      增加一份特浓咖啡
      用户设定
      4 + 宾客

    • 多种口味

      咖啡粉选项
      双杯
      牛奶双杯

    • 附件

      随附
      • 量勺
      • 水硬度条试验
      • AquaClean 滤网
      • LatteGo 存储盖

    • 技术规格

      电线长度
      120 厘米
      电压
      220伏
      频率
      50Hz
      储奶容器容量
      0.26 升
      水箱容量
      1.8 升
      产品重量
      8 千克
      咖啡豆容量
      275 克
      废弃物容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      滤网兼容性
      AquaClean
      泵压
      15 巴
      色彩和表面
      曼哈顿灰金
      产品尺寸
      246x371x433 毫米
      咖啡废料容器
      12 份

    • 普通参数

      可调节出水口高度
      85-145 毫米
      牛奶溶液
      LatteGo
      可用洗碗机清洗的部件
      • 水盘
      • LatteGo
      易于清洁和维护
      兼容 AquaClean 滤网
      用户界面
      TFT
      研磨机材质
      陶瓷

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      ECO 环保节能设置
      能源标签
      A 级
      冲煮功耗
      1400W
      可回收包装材料
      > 95%

    • 其它功能

      Aroma 密封
      可拆卸冲煮套件
      引导式除垢
      AquaClean

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • * 基于在德国进行的用户测试，与领先的单键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2023 年）
    • **与之前的飞利浦浓缩咖啡机进行比较
    • ***基于咖啡机标示的 8 个替换滤网。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。