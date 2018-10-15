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    Series 2000 飞利浦抗霾除醛壁挂式新风机

    FAP208/00

    即使在关闭窗户的情况下，也可以呼吸新鲜洁净的空气

    飞利浦抗霾除醛壁挂式新风机具有超级双涡轮系统，可带来新鲜空气，去除 PM2.5、甲醛、过敏原、病毒，同时平衡进入室内的空气的温度和湿度，从而提供舒适的环境。

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    Series 2000 飞利浦抗霾除醛壁挂式新风机

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    即使在关闭窗户的情况下，也可以呼吸新鲜洁净的空气

    适合您家庭的 4 合 1 空气解决方案

    • 房间大小：达 60 平方米
    • 房间通风时速提升达 8 倍以上
    • 去除 99.97%@PM0.003

    以 200 立方米/小时的速率持续提供清新空气

    以 200 立方米/小时的速率持续向室内提供清新和 99.97% 无污染空气：它将每隔 7 分钟对室内进行换气*。即使在窗户关闭的情况下，您也可始终尽享洁净清新的空气。

    双涡轮引擎，可尽量增加气流，同时将噪音减少至 25dba

    与仅采用一个引擎驱动气流的传统 FAPU 不同，我们的产品采用具有 Archimedes 外壳设计的出众双涡轮引擎，它不仅可尽量增加进入的清新空气，还可排出脏空气，同时尽量将噪音减少至仅 25dba，这相当于低声耳语。

    真正的 HEPA 过滤，可去除 99.97%@PM0.003

    前沿 VitaShield 过滤技术，采用真正的 HEPA 过滤网，可去除小至 0.003 微米（比 PM2.5 上限值小 800 倍）的细小微粒，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。

    排出 PM2.5、甲醛、过敏原和病毒

    双涡轮系统设计采用专用气道，可持续将脏空气从室内排放到室外，包括 PM2.5、过敏原、甲醛、总挥发性有机化合物等。始终保持更健康和舒适的家居环境。

    平衡温度和湿度，提供清新空气

    与采用加热器，仅在冬季加热冷空气的传统 FAPU 不同，Philips 双向 FAPU 采用优质热湿交换器，由日本生产的材料制成，可提供 >60% 的热交换率，无论是哪个季节（冬季还是夏季），均可有效地优化室内清新空气的温度和湿度。

    节能热交换器，0.6 千瓦时/天

    传统的 FAPU 需要大量能源以在冷空气进入室内之前对其进行加热。我们的热交换器可自然平衡通过其进入的空气的温度和湿度，从而尽量降低产品能耗，能源使用量仅 0.6 千瓦时/24 小时。

    根据您的需要轻松调节新鲜空气量

    系统具有 2 种智能操作模式：自动新鲜空气模式和睡眠模式，易于操作。白天，自动模式可根据空气质量和 CO2 级别优化气流。在睡眠模式下，它以几乎静音的方式运转，在您睡觉时提供更洁净、清新的空气。

    实时数字反馈 PM2.5 和 CO²

    准确地检测室内 PM2.5 和数字 CO² 级别，并提供即时数字反馈，且带 4 色环，确保室内空气更洁净、清新。

    技术规格

    • 功能

      PM2.5 传感器
      VitaShield IPS 微护盾
      AeraSense 灵智感应技术
      空气质量反馈
      数字
      CO2 传感器
      模式
      自动和睡眠
      空气动力学设计
      2 个注水口
      风扇速度
      5 档手动速度设置
      提醒功能
      1-24  hour(s)
      灯光控制
      开/关
      马达
      直流

    • 原产地

      产地
      中国

    • 物流信息

      12NC 代码
      8835 2080 0710

    • 技术规格

      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 重量和尺寸

      产品重量
      17.6  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      1000*439*200

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      机身材料
      控制面板类型
      遥控器

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      房间面积
      达 60  m²
      CADR（颗粒物）
      250  m³/h
      0.3 微米颗粒物去除效果
      99.97  %
      气流
      200  m³/h
      细微粒去除
      小至 0.003  µm
      推荐过滤网使用寿命
      对于粗滤网，3 个  mon
      具有 HEPA 的使用寿命
      6  mon
      声功率
      32-50  dB(A)

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