以 200 立方米/小时的速率持续向室内提供清新和 99.97% 无污染空气：它将每隔 7 分钟对室内进行换气*。即使在窗户关闭的情况下，您也可始终尽享洁净清新的空气。
与仅采用一个引擎驱动气流的传统 FAPU 不同，我们的产品采用具有 Archimedes 外壳设计的出众双涡轮引擎，它不仅可尽量增加进入的清新空气，还可排出脏空气，同时尽量将噪音减少至仅 25dba，这相当于低声耳语。
前沿 VitaShield 过滤技术，采用真正的 HEPA 过滤网，可去除小至 0.003 微米（比 PM2.5 上限值小 800 倍）的细小微粒，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。
双涡轮系统设计采用专用气道，可持续将脏空气从室内排放到室外，包括 PM2.5、过敏原、甲醛、总挥发性有机化合物等。始终保持更健康和舒适的家居环境。
与采用加热器，仅在冬季加热冷空气的传统 FAPU 不同，Philips 双向 FAPU 采用优质热湿交换器，由日本生产的材料制成，可提供 >60% 的热交换率，无论是哪个季节（冬季还是夏季），均可有效地优化室内清新空气的温度和湿度。
传统的 FAPU 需要大量能源以在冷空气进入室内之前对其进行加热。我们的热交换器可自然平衡通过其进入的空气的温度和湿度，从而尽量降低产品能耗，能源使用量仅 0.6 千瓦时/24 小时。
系统具有 2 种智能操作模式：自动新鲜空气模式和睡眠模式，易于操作。白天，自动模式可根据空气质量和 CO2 级别优化气流。在睡眠模式下，它以几乎静音的方式运转，在您睡觉时提供更洁净、清新的空气。
准确地检测室内 PM2.5 和数字 CO² 级别，并提供即时数字反馈，且带 4 色环，确保室内空气更洁净、清新。
功能
原产地
物流信息
技术规格
重量和尺寸
设计和外观
服务
可持续性
性能
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