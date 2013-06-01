EasySpeed 有尘袋吸尘器
高效洁尘，轻松自在
全新飞利浦 EasySpeed 吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。让您享受清新洁净的感觉。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
两用吸尘嘴，适用于不同地面
不管是何种地板，都可实现出众性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。
加长人体工程学手柄，可触及各个角落
这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。
小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱
小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家俱，保持洁净表面。
可水洗集尘袋
集尘袋可清洗并能重复使用，因此您不必担心需要购买替换袋。
轻便小巧，让您自由移动
因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。
外形小巧，方便储藏
因其外形小巧，本产品存放起来十分方便，可为您节省宝贵的空间。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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两用吸嘴
- 包含附件
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2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
- 附件存储
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管夹设计
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设计
- 颜色
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费列罗红
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重量和尺寸
- 产品重量
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5
kg
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可持续性
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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过滤
- 排风滤网
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微尘滤网
- 马达滤网
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可水洗滤网
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可用性
- 操作半径
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8
m
- 管联接
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锥形
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸管类型
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2P 塑料管
- 滚轮类型
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塑料
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