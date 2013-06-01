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    EasySpeed 有尘袋吸尘器

    FC5128/81

    高效洁尘，轻松自在

    全新飞利浦 EasySpeed 吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。让您享受清新洁净的感觉。

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    EasySpeed 有尘袋吸尘器

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    高效洁尘，轻松自在

    小身形，大吸力

    • 1400 瓦
    • 3 个附件
    1400 瓦马达，实现出色清洁效果

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    两用吸尘嘴，适用于不同地面

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    不管是何种地板，都可实现出众性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。

    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

    这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

    DiamondFlex 旋灵动吸嘴

    DiamondFlex 旋灵动吸嘴

    吸嘴可旋转 180°，便于清洁角落和物体周围。

    可水洗集尘袋

    可水洗集尘袋

    集尘袋可清洗并能重复使用，因此您不必担心需要购买替换袋。

    轻便小巧，让您自由移动

    轻便小巧，让您自由移动

    因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

    外形小巧，方便储藏

    外形小巧，方便储藏

    因其外形小巧，本产品存放起来十分方便，可为您节省宝贵的空间。

    小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱

    小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱

    小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家俱，保持洁净表面。

    软质橡胶轮可有效保护地面

    软质橡胶轮可有效保护地面

    得益于其软质橡胶轮，真空吸尘器可在硬地板上顺滑移动，以确保您的地板得到很好的保护。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      两用吸嘴
      包含附件
      • 2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
      • DiamondFlex 旋灵动吸嘴
      附件存储
      管夹设计
      附加吸尘嘴
      硬地板吸嘴

    • 设计

      颜色
      柑橘橙

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 过滤

      排风滤网
      微尘滤网
      马达滤网
      可水洗滤网

    • 可用性

      操作半径
      8  m
      管联接
      锥形
      手柄
      顶部和正面
      吸管类型
      2P 塑料管
      滚轮类型
      橡胶

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