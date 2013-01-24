主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机更换滚刷

FC8054
  • 及时更换，确保高效性能 及时更换，确保高效性能 及时更换，确保高效性能
    -{discount-value}

    AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机更换滚刷

    FC8054

    及时更换，确保高效性能

    每隔 6 个月更换一次 AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机的清洁滚刷，重新获得高效性能并确保卫生。研发的微细纤维滚刷以其卓越能力进行清洁和吸附，轻柔呵护您的地板。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥259.00
    查找相似产品

    AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机更换滚刷

    及时更换，确保高效性能

    每隔 6 个月更换一次 AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机的清洁滚刷，重新获得高效性能并确保卫生。研发的微细纤维滚刷以其卓越能力进行清洁和吸附，轻柔呵护您的地板。 查看所有优势

    及时更换，确保高效性能

    每隔 6 个月更换一次 AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机的清洁滚刷，重新获得高效性能并确保卫生。研发的微细纤维滚刷以其卓越能力进行清洁和吸附，轻柔呵护您的地板。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥259.00
    查找相似产品

    AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机更换滚刷

    及时更换，确保高效性能

    每隔 6 个月更换一次 AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机的清洁滚刷，重新获得高效性能并确保卫生。研发的微细纤维滚刷以其卓越能力进行清洁和吸附，轻柔呵护您的地板。 查看所有优势

    及时更换，确保高效性能

    请每隔 6 个月更换一次，以获得理想的清洁效果

    • 2 个可水洗微细纤维滚刷
    • 适用于所有硬地板和木地板
    • 每 6 个月更换一次
    适合所有木质地板，例如实木地板、镶木地板等

    适合所有木质地板，例如实木地板、镶木地板等

    适合所有木质地板，例如实木地板、镶木地板等*

    功能强大的柔软微细纤维滚刷每分钟转动 6700 次

    功能强大的柔软微细纤维滚刷每分钟转动 6700 次

    飞利浦地板湿洗机功能强大的柔软微细纤维毛刷每分钟转动 6700 次，有效清理所有污垢和污渍。

    适用于镶木地板、合成木地板、黑胶、磁砖、天然石材地板等

    适用于镶木地板、合成木地板、黑胶、磁砖、天然石材地板等

    技术规格

    • 性能

      毛刷数量
      2

    • 适用于

      AquaTrioPro
      • FC7070
      • FC7080
      • FC7088
      • FC7090

    获取此产品的支持

    转至客户服务

    推荐产品

      最近查看的产品

        • 不适合软质地板（例如地毯、地毯砖、小地毯等）或不适合湿式拖地的木质地板