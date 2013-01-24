及时更换，确保高效性能
每隔 6 个月更换一次 AquaTrio 水瞬洁地板湿洗机的清洁滚刷，重新获得高效性能并确保卫生。研发的微细纤维滚刷以其卓越能力进行清洁和吸附，轻柔呵护您的地板。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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