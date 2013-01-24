2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
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2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。
强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。
从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
1.5 升透明水箱可供您连续使用 1.5 小时。您可以清楚地看到所剩水量，并能通过大号注水口在水龙头下轻松加注水箱。
我们内置除垢系统，智能除垢功能会在需要除垢时提醒您。它包括易于除垢的容器。这意味着无需滤芯且无额外成本。
节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。
小巧轻便，是存放的理想选择，可方便地放在熨衣板上。独有的 ProVelocity 技术让我们的蒸汽电熨斗比以往更小、更紧凑。
将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。
如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。
我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。
技术
快速除皱
易于使用
水垢处理
包含附件
存储
尺寸和重量
保修
绿色效能