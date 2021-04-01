PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗
2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗
2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
小巧型蒸汽电熨斗
- 最大 600 千帕泵压**
- 高达 400 克蒸汽束喷射***
- 1.5 升水箱容量
- 搬运锁
强劲的蒸汽，快速去皱
强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。
智能温控科技，无需温度设置
从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。
安全适用于所有可熨烫衣物
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
大水箱，可长期使用
1.5 升透明水箱可供您连续使用 1.5 小时。您可以清楚地看到所剩水量，并能通过大号注水口在水龙头下轻松加注水箱。
随附除垢容器——无滤芯，无额外成本
我们内置除垢系统，智能除垢功能会在需要除垢时提醒您。它包括易于除垢的容器。这意味着无需滤芯且无额外成本。
ECO 环保节能模式，节约能源
节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。
轻盈小巧，方便使用和存放
小巧轻便，是存放的理想选择，可方便地放在熨衣板上。独有的 ProVelocity 技术让我们的蒸汽电熨斗比以往更小、更紧凑。
搬运锁可安全和轻松携带
将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。
防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动
我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。
技术规格
-
存储
- 搬运锁
-
便于携带和安全存放
- 电线储藏格
-
尼龙搭扣固定
- 软管存放
-
软管存放储藏格
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
1500
ml
- 底板顺滑性能
-
3
stars
- 底板名称
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 安全自动关熄
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 灵活线缆（旋转式）
-
180 度灵活线缆
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
1.8
m
- 软管长度
-
1.6
m
- 集成电源插头
-
是
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
- 直接使用
-
- 底板防刮擦
-
4
stars
-
包含附件
- 除垢容器
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
技术
- 智能温控科技
-
是
- 适合所有可熨烫面料
-
是
- 防烫坏设计
-
是
- 无需温度设定
-
是
- ProVelocity 蒸汽引擎
-
是
- 智能控制处理器
-
是
-
快速去皱
- 压力
-
最大 600 千帕泵压**
- 功率
-
2000
W
- 持续蒸汽
-
高达 110 克/分钟 ***
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
200
V
- 可调蒸汽量
-
是
- 随选蒸汽
-
是
- 蒸汽束喷射
-
高达 400 克***
- 直接使用
-
2 分钟 **
-
绿色效能
- 节能模式
-
是
- 节能*
-
30
%
- 采用可回收塑料
-
30
%
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
智能除垢
- 除垢提醒
-
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
1.2
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
23 x 27.5 x 39.3
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
19.3x22.3x37.3
cm
- 包装总重量
-
3.85
kg
- 熨斗 + 基座重量
-
2.95
kg
- 根据 IEC 60311，ECO 环保节能模式相比 Turbo 模式节能高达 30%
- 与飞利浦蒸汽电熨斗 Azur 相比
- * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
- * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量
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