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  • 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快* 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快* 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

    GC7846/88

    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

    强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。

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    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

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    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

    小巧型蒸汽电熨斗

    • 最大 600 千帕泵压**
    • 高达 400 克蒸汽束喷射***
    • 1.5 升水箱容量
    • 搬运锁
    强劲的蒸汽，快速去皱

    强劲的蒸汽，快速去皱

    强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。

    智能温控科技，无需温度设置

    智能温控科技，无需温度设置

    从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。

    安全适用于所有可熨烫衣物

    安全适用于所有可熨烫衣物

    得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

    大水箱，可长期使用

    大水箱，可长期使用

    1.5 升透明水箱可供您连续使用 1.5 小时。您可以清楚地看到所剩水量，并能通过大号注水口在水龙头下轻松加注水箱。

    随附除垢容器——无滤芯，无额外成本

    随附除垢容器——无滤芯，无额外成本

    我们内置除垢系统，智能除垢功能会在需要除垢时提醒您。它包括易于除垢的容器。这意味着无需滤芯且无额外成本。

    ECO 环保节能模式，节约能源

    ECO 环保节能模式，节约能源

    节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。

    轻盈小巧，方便使用和存放

    轻盈小巧，方便使用和存放

    小巧轻便，是存放的理想选择，可方便地放在熨衣板上。独有的 ProVelocity 技术让我们的蒸汽电熨斗比以往更小、更紧凑。

    搬运锁可安全和轻松携带

    搬运锁可安全和轻松携带

    将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。

    防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

    防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

    我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。

    技术规格

    • 存储

      搬运锁
      便于携带和安全存放
      电线储藏格
      尼龙搭扣固定
      软管存放
      软管存放储藏格

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      1500  ml
      底板顺滑性能
      3  stars
      底板名称
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      安全自动关熄
      在使用过程中随时重新注水
      灵活线缆（旋转式）
      180 度灵活线缆
      适合自来水
      电源线长度
      1.8  m
      软管长度
      1.6  m
      集成电源插头
      底板前端的准确尖形设计
      直接使用
      • 指示灯
      • 声音指示灯
      底板防刮擦
      4  stars

    • 包含附件

      除垢容器

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      智能温控科技
      适合所有可熨烫面料
      防烫坏设计
      无需温度设定
      ProVelocity 蒸汽引擎
      智能控制处理器

    • 快速去皱

      压力
      最大 600 千帕泵压**
      功率
      2000  W
      持续蒸汽
      高达 110 克/分钟 ***
      垂直蒸汽
      电压
      200  V
      可调蒸汽量
      随选蒸汽
      蒸汽束喷射
      高达 400 克***
      直接使用
      2 分钟 **

    • 绿色效能

      节能模式
      节能*
      30  %
      采用可回收塑料
      30  %
      用户手册
      100% 再生纸

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      智能除垢
      除垢提醒
      • 浅色
      • 声音
      • 无需滤芯，无需额外费用

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      1.2  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      23 x 27.5 x 39.3  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      19.3x22.3x37.3  cm
      包装总重量
      3.85  kg
      熨斗 + 基座重量
      2.95  kg

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    奖项

    • 根据 IEC 60311，ECO 环保节能模式相比 Turbo 模式节能高达 30%
    • 与飞利浦蒸汽电熨斗 Azur 相比
    • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
    • * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量

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