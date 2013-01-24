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PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

GC7846/88
  • 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快* 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快* 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
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    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

    GC7846/88

    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

    强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。

    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

    强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。

    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

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    强劲、连续的蒸汽可快速进行所有熨烫，采用我们的 OptimalTEMP 技术，无需任何温度调节。轻盈小巧，方便使用和存放。

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      小巧型蒸汽电熨斗

      • 最大 600 千帕泵压**
      • 高达 400 克蒸汽束喷射***
      • 1.5 升水箱容量
      • 搬运锁
      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲、持久的蒸汽可轻松用于厚的面料。在您所需之处，可通过采用蒸汽束喷射，去除顽固褶皱。此蒸汽功能特别适合垂直蒸汽熨烫，也可让衣物和窗帘焕然一新。

      智能温控科技，无需温度设置

      智能温控科技，无需温度设置

      从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。

      安全适用于所有可熨烫衣物

      安全适用于所有可熨烫衣物

      得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

      大水箱，可长期使用

      大水箱，可长期使用

      1.5 升透明水箱可供您连续使用 1.5 小时。您可以清楚地看到所剩水量，并能通过大号注水口在水龙头下轻松加注水箱。

      随附除垢容器——无滤芯，无额外成本

      随附除垢容器——无滤芯，无额外成本

      我们内置除垢系统，智能除垢功能会在需要除垢时提醒您。它包括易于除垢的容器。这意味着无需滤芯且无额外成本。

      ECO 环保节能模式，节约能源

      ECO 环保节能模式，节约能源

      节约能源且获得出众效果。ECO 环保节能模式可减少能耗，适用于需要少量蒸汽的衣物。

      轻盈小巧，方便使用和存放

      轻盈小巧，方便使用和存放

      小巧轻便，是存放的理想选择，可方便地放在熨衣板上。独有的 ProVelocity 技术让我们的蒸汽电熨斗比以往更小、更紧凑。

      搬运锁可安全和轻松携带

      搬运锁可安全和轻松携带

      将您的电熨斗牢固锁定到底座，便于在家中携带，且降低意外触摸高温底板的风险。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果几分钟没有使用，自动关熄功能可自动关闭您的蒸汽熨烫机电熨斗。这样可节能且让您高枕无忧。

      防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

      防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

      我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。

      技术规格

      • 技术

        适合所有可熨烫面料
        防烫坏设计
        无需温度设定
        智能温控科技
        ProVelocity 蒸汽引擎
        智能控制处理器

      • 快速除皱

        功率
        2000  瓦
        压力
        最大 600 千帕泵压**
        随选蒸汽
        可调蒸汽量
        垂直蒸汽
        电压
        200  伏
        持续蒸汽
        高达 110 克/分钟 ***
        加热时间
        2 分钟 **
        蒸汽束喷射
        高达 400 克***

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        底板顺滑性能
        3  瓣式
        底板名称
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        水箱容量
        1500  毫升
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性
        软管长度
        1.6  米
        集成电源插头
        电源线长度
        1.8  米
        底板前端的准确尖形设计
        加热时间
        • 指示灯
        • 声音指示灯
        在使用过程中随时重新注水
        安全自动关熄
        底板防刮擦
        4  瓣式
        适合自来水

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        智能除垢
        除垢提醒
        • 光线
        • 声音
        • 无需滤芯，无需额外费用

      • 包含附件

        除垢容器

      • 存储

        搬运锁
        便于携带和安全存放
        电源线存储装置
        尼龙搭扣固定
        软管存放
        软管存放储藏格

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        23 x 27.5 x 39.3  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        19.3x22.3x37.3  厘米
        包装总重量
        3.85  千克
        电熨斗的重量
        1.2  千克
        熨斗 + 基座重量
        2.95  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能模式
        节能*
        30  %
        采用可回收塑料
        30  %
        用户手册
        100%可回收纸

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          • 根据 IEC 60311，ECO 环保节能模式相比 Turbo 模式节能高达 30%
          • 与飞利浦蒸汽电熨斗 Azur 相比
          • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
          • * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量