9000 series 压力式蒸汽电熨斗
强力轻松熨烫
这款强劲而快速的熨烫系统具有独特的自动除垢功能，从而免去了除垢的麻烦。您无需再为去除水垢而烦恼，它将替您完成任务。为您带来方便、超凡的熨烫体验 查看所有优势
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高达 5 个大气压强
蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。
持续蒸汽输出可达 120 克/分钟
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
可将电熨斗安全锁定在底座上
蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。
人体工程学 1.2 千克电熨斗
人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
自动清除熨斗中的水垢
自动除垢功能可自动清除熨斗中的水垢。当您的熨斗需要清洁时，2 分钟除垢功能将自动开启，您只需清空可拆卸水箱即可。它可以让您的熨斗保持常新、强劲如初。
简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮
由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。
在一段时间无人使用时熨烫设备将自动关熄
为了安全起见，自动安全关熄功能将在一段时间无人使用熨斗时将此设备关闭。按任意按钮即可重新使用熨烫设备。
技术规格
-
除水垢系统
- 适合使用自来水
-
是
- 除垢提示
-
是
-
附件
- 隔热熨斗垫
-
是
-
技术规格
- 熨斗 + 基座重量
-
6.6
kg
- 挂烫机重量
-
1.1
kg
- 产品尺寸
-
44.5 x 24.5 x 32.6
cm
- 电压
-
220 - 240
V
-
易于使用
- 随时重注
-
是
- 注水和倒水
-
- 加热时间
-
2
minute(s)
- 水箱容量
-
1000 毫升 + 冲洗水箱 500
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 软质握把
-
是
- 存储解决方案
-
搬运锁
- 电线储藏格
-
自动绕线装置
- 电源线长度
-
1.8
m
- 软管长度
-
1.9
m
-
快速强效去皱
- 底板
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 持续蒸汽输出
-
120
g/min
- 功率
-
1800 - 2200
W
- 蒸汽输出
-
是
- 压力
-
高达 5
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 可调蒸汽量设置
-
是
- 前端尖型面板
-
是
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