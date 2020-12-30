人体工程学 1.2 千克电熨斗

人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。