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    9000 series 压力式蒸汽电熨斗

    GC9020/02

    强力轻松熨烫

    这款强劲而快速的熨烫系统具有独特的自动除垢功能，从而免去了除垢的麻烦。您无需再为去除水垢而烦恼，它将替您完成任务。为您带来方便、超凡的熨烫体验

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    9000 series 压力式蒸汽电熨斗

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    强力轻松熨烫

    独特的自动除垢功能

    • 自动除垢
    高达 5 个大气压强

    高达 5 个大气压强

    蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

    持续蒸汽输出可达 120 克/分钟

    持续蒸汽输出可达 120 克/分钟

    更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

    可将电熨斗安全锁定在底座上

    可将电熨斗安全锁定在底座上

    蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。

    人体工程学 1.2 千克电熨斗

    人体工程学 1.2 千克电熨斗

    人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

    自动清除熨斗中的水垢

    自动清除熨斗中的水垢

    自动除垢功能可自动清除熨斗中的水垢。当您的熨斗需要清洁时，2 分钟除垢功能将自动开启，您只需清空可拆卸水箱即可。它可以让您的熨斗保持常新、强劲如初。

    简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

    简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

    由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。

    在一段时间无人使用时熨烫设备将自动关熄

    在一段时间无人使用时熨烫设备将自动关熄

    为了安全起见，自动安全关熄功能将在一段时间无人使用熨斗时将此设备关闭。按任意按钮即可重新使用熨烫设备。

    技术规格

    • 除水垢系统

      适合使用自来水
      除垢提示

    • 附件

      隔热熨斗垫

    • 技术规格

      熨斗 + 基座重量
      6.6  kg
      挂烫机重量
      1.1  kg
      产品尺寸
      44.5 x 24.5 x 32.6  cm
      电压
      220 - 240  V

    • 易于使用

      随时重注
      注水和倒水
      • 分离式水箱
      • 加大注水孔
      加热时间
      2  minute(s)
      水箱容量
      1000 毫升 + 冲洗水箱 500  ml
      安全自动关熄
      软质握把
      存储解决方案
      搬运锁
      电线储藏格
      自动绕线装置
      电源线长度
      1.8  m
      软管长度
      1.9  m

    • 快速强效去皱

      底板
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      持续蒸汽输出
      120  g/min
      功率
      1800 - 2200  W
      蒸汽输出
      压力
      高达 5
      垂直蒸汽熨烫
      可调蒸汽量设置
      前端尖型面板

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