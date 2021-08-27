自动关机功能会在 30 分钟后自动关闭咖啡机，有助于节省能源并提升安全性。10 分钟就可以冲煮满满一壶，进一步节省了能源。
采用 100% 植物生物基塑料可持续设计²，在生产过程中将二氧化碳排放量减少 24%¹。这种突破性材料既可造福您的厨房，又能支持环保。
这款咖啡机可以冲煮从 2 杯到至多 10 大杯或 15 小杯咖啡，最大容量为 1.2 升。尽管容量很大，但咖啡机设计紧凑，仅占用您台面的一隅之地。
防滴漏功能让您可以在整个冲煮循环结束之前即可倒一杯咖啡，防止咖啡溢出。
易读取的水位标记让您可将水箱填至您想要的水位，确保您不会浪费能源，只冲煮您需要的咖啡量。
100% 植物生物基塑料²由生物和可再生资源（如葵花籽油）制成。烹饪留下的废弃油以及其他植物和废弃物通过环保过程得到收集和回收，制成适合与食物接触的材料。自动关机功能会在 30 分钟后关闭装置，有助于节省能源并提升安全性。
冲煮壶内的智能喷嘴让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。
这种时尚设计突破了以往的可持续性风格，丝绸白的哑光表面在您的厨房中尤其亮眼。
灵感源于自然的设计、理性的颜色和天然的材料，包括可拆卸的盖子和玻璃壶——每个细节都专为轻松使用和便捷清洗而设计。2022年，飞利浦 Eco Conscious Collection 荣获 IF 设计奖和红点设计奖。
普通参数
技术规格
安全功能
重量和尺寸
原产地
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