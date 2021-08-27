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    Eco Conscious Edition 滴滤咖啡机，1.2 升

    HD5120/00

    让早餐更有滋味

    每天早晨，尽情享受咖啡的美味与芳香。采用 100% 植物生物基塑料的可持续设计²，在生产过程中减少 24% 的二氧化碳排放量¹，并具有节能功能，为实现绿色未来迈出一小步。

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    Eco Conscious Edition 滴滤咖啡机，1.2 升

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    让早餐更有滋味

    使用飞利浦环保咖啡机

    • 100% 植物生物基塑料²
    • 自动关机
    • 自动断电
    • 丝绸白哑光表面
    冲煮时间快且可自动关机，节省能源

    冲煮时间快且可自动关机，节省能源

    自动关机功能会在 30 分钟后自动关闭咖啡机，有助于节省能源并提升安全性。10 分钟就可以冲煮满满一壶，进一步节省了能源。

    采用可持续设计，实现更加环保的未来

    采用可持续设计，实现更加环保的未来

    采用 100% 植物生物基塑料可持续设计²，在生产过程中将二氧化碳排放量减少 24%¹。这种突破性材料既可造福您的厨房，又能支持环保。

    多达 15 杯咖啡

    多达 15 杯咖啡

    这款咖啡机可以冲煮从 2 杯到至多 10 大杯或 15 小杯咖啡，最大容量为 1.2 升。尽管容量很大，但咖啡机设计紧凑，仅占用您台面的一隅之地。

    防滴漏功能防止咖啡溢出

    防滴漏功能防止咖啡溢出

    防滴漏功能让您可以在整个冲煮循环结束之前即可倒一杯咖啡，防止咖啡溢出。

    易读水位标记

    易读水位标记

    易读取的水位标记让您可将水箱填至您想要的水位，确保您不会浪费能源，只冲煮您需要的咖啡量。

    安全性和可持续性的设计理念

    安全性和可持续性的设计理念

    100% 植物生物基塑料²由生物和可再生资源（如葵花籽油）制成。烹饪留下的废弃油以及其他植物和废弃物通过环保过程得到收集和回收，制成适合与食物接触的材料。自动关机功能会在 30 分钟后关闭装置，有助于节省能源并提升安全性。

    醇香搅动器带来美味与芳香

    冲煮壶内的智能喷嘴让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

    现代极简风格

    这种时尚设计突破了以往的可持续性风格，丝绸白的哑光表面在您的厨房中尤其亮眼。

    纯净简约设计

    灵感源于自然的设计、理性的颜色和天然的材料，包括可拆卸的盖子和玻璃壶——每个细节都专为轻松使用和便捷清洗而设计。2022年，飞利浦 Eco Conscious Collection 荣获 IF 设计奖和红点设计奖。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      水箱容量
      1320 毫升
      保修
      2 年

    • 技术规格

      功率
      1000 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      电池产品

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      32.2 厘米
      产品宽度
      17.3 厘米
      产品高度
      34.6 厘米
      产品净重
      2050 克
      包装长度
      21.4 厘米
      包装宽度
      35.2 厘米
      包装高度
      39 厘米
      包装重量
      1112 克

    • 原产地

      产地
      中国

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    奖项

    • ¹基于使用生物塑料与 100% 纯塑料（或纯聚丙烯）生产的相同家用电器计算得出
    • ²主体由 100% PP 塑料制成，其成分来自经过认证的生物基来源，并遵循物料平衡原则（BioPP 占塑料总量的 82%）。

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