料理炉
品味食物，享受乐趣
使用飞利浦深油式料理炉，享受美味的煎炸食品。小巧的外型易于储藏，可分离式内胆和可用洗碗机清洁的部件让清洁易如反掌。多余油脂收集盒尤其适合过滤和储存油脂。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多余油质收集盒尤其适合油脂过滤和储存
尤其适合过滤和储存油脂。过滤可以让油脂更清澈，不仅对您的健康有益，而且保存时间更长。收集盒还可用于储存用过的油脂。
双层过滤网可减少多余的油烟气味
不仅可减少多余的油烟气味，而且可在洗碗机中清洁。无需更换。
技术规格
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
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1600
W
- 电线长度
-
1.2
m
- 频率
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50/60
Hz
- 容量
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800
g
- 油量
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1.5
l
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重量和尺寸
- 产品净重
-
3.8
kg
- 产品尺寸（高 x 高 x 深）
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235x230x325
mm
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑底座
-
是
- 可调控热力
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 手柄
-
是
- 隔热外壳
-
是
- 自动开盖
-
是
- 玻璃视窗
-
是
- 可分离式铰接盖
-
是
- 可伸缩式炸篮
-
是
-
设计和外观
- 颜色
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白色配黄色点缀
- 材料
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塑料 (PP)
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