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  • 品味食物，享受乐趣 品味食物，享受乐趣 品味食物，享受乐趣

    料理炉

    HD6151/80

    品味食物，享受乐趣

    使用飞利浦深油式料理炉，享受美味的煎炸食品。小巧的外型易于储藏，可分离式内胆和可用洗碗机清洁的部件让清洁易如反掌。多余油脂收集盒尤其适合过滤和储存油脂。

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    料理炉

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    品味食物，享受乐趣

    外型小巧，性能超群

    • 800 克
    • 可分离内锅
    • 带定时器
    多余油质收集盒尤其适合油脂过滤和储存

    多余油质收集盒尤其适合油脂过滤和储存

    尤其适合过滤和储存油脂。过滤可以让油脂更清澈，不仅对您的健康有益，而且保存时间更长。收集盒还可用于储存用过的油脂。

    迷你的外形便于储藏

    迷你的外形便于储藏

    数码计时器能够预设烹饪时间

    数码计时器能够预设烹饪时间

    可分离式内锅易于倾倒和清洁油脂

    可分离式内锅易于倾倒和清洁油脂

    除了外壳，所有部件都可以用洗碗机清洗

    除了外壳，所有部件都可以用洗碗机清洗

    双层过滤网可减少多余的油烟气味

    不仅可减少多余的油烟气味，而且可在洗碗机中清洁。无需更换。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1600  W
      电线长度
      1.2  m
      频率
      50/60  Hz
      容量
      800  g
      油量
      1.5  l

    • 重量和尺寸

      产品净重
      3.8  kg
      产品尺寸（高 x 高 x 深）
      235x230x325  mm

    • 普通参数

      电线储藏格
      防滑底座
      可调控热力
      温度指示灯
      手柄
      隔热外壳
      自动开盖
      玻璃视窗
      可分离式铰接盖
      可伸缩式炸篮

    • 设计和外观

      颜色
      白色配黄色点缀
      材料
      塑料 (PP)

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