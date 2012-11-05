Daily Collection 咖啡机
轻松制作美味的滴滤式咖啡
经久耐用的咖啡机揉合智能小巧的设计，便于存放，烹煮杯杯美味咖啡 查看所有优势
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轻松制作美味的滴滤式咖啡
冲泡 4 到 6 杯，外形小巧
方便注水的水位标记
利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机
备用电缆可存放在咖啡机底部的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。
方便注入咖啡的旋转式过滤网架
旋转式过滤网架只需轻轻转向一侧，便可轻松注入咖啡。另外，过滤网架方便拆卸，易于清洁。
咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。
小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡
这款咖啡机专为冲煮 2 到 7 杯咖啡（多达 0.6 升）而设计。得益于采用小巧身形，这款咖啡机占用较少的厨房空间。
配件可用洗碗机轻松清洗
玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
玻璃壶
-
技术规格
- 支持的咖啡类型
-
研磨咖啡
- 功率
-
650
W
- 电压
-
220-240
V
- 电线长度
-
85
cm
- 原产地
-
- 频率
-
50/60
Hz
- 冲泡时间
-
< 10
minute(s)
- 咖啡壶类型
-
亚罗曼式玻璃壶
- 电源线存储装置
-
是
-
设计
- 外壳材料
-
塑料 ABS
- 颜色
-
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
-
305 x 305 x 305
mm
- 产品重量
-
1.5
kg
- 水箱容量
-
0.6
l
- 最大容量（咖啡杯数）
-
4 至 6 杯
-
普通参数
- 易于清洁和维护
-
可用洗碗机清洗的部件
-
极致的味道和香味
- Aromaswirl
-
否
-
轻松制作优质的过滤咖啡
- 水位标记
-
是
- 可拆卸滤网架
-
是
- 可用洗碗机清洗的部件
-
是
- 防滴漏功能
-
是
- 带指示灯的电源开关
-
是
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