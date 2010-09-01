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  • 轻松制作美味的滴滤式咖啡 轻松制作美味的滴滤式咖啡 轻松制作美味的滴滤式咖啡

    Daily Collection 咖啡机

    HD7450/70

    轻松制作美味的滴滤式咖啡

    经久耐用的飞利浦咖啡机揉合智能小巧的设计，便于存放，杯杯都可冲煮出美味的滴溜咖啡

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    Daily Collection 咖啡机

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    轻松制作美味的滴滤式咖啡

    冲泡 4 到 6 杯，外形小巧

    • 玻璃壶
    • 蓝白色
    方便注水的水位标记

    方便注水的水位标记

    利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机

    电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机

    备用电缆可存放在咖啡机底部的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。

    方便注入咖啡的旋转式过滤网架

    方便注入咖啡的旋转式过滤网架

    旋转式过滤网架只需轻轻转向一侧，便可轻松注入咖啡。另外，过滤网架方便拆卸，易于清洁。

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。

    小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡

    小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡

    这款咖啡机专为冲煮 2 到 7 杯咖啡（多达 0.6 升）而设计。得益于采用小巧身形，这款咖啡机占用较少的厨房空间。

    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      玻璃壶

    • 技术规格

      支持的咖啡类型
      研磨咖啡
      功率
      650  W
      电压
      220-240  V
      电线长度
      85  cm
      原产地
      • 荷兰设计
      • 中国制造
      频率
      50/60  Hz
      冲泡时间
      < 10  minute(s)
      咖啡壶类型
      亚罗曼式玻璃壶
      电源线存储装置

    • 设计

      外壳材料
      塑料 ABS
      颜色
      蓝白色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
      305 x 305 x 305  mm
      产品重量
      1.5  kg
      水箱容量
      0.6  l
      最大容量（咖啡杯数）
      4 至 6 杯

    • 普通参数

      易于清洁和维护
      可用洗碗机清洗的部件

    • 极致的味道和香味

      Aromaswirl

    • 轻松制作优质的过滤咖啡

      水位标记
      可拆卸滤网架
      可用洗碗机清洗的部件
      防滴漏功能
      带指示灯的电源开关

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