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  • 地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香 地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香 地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香

    HD7781/50 研磨一体滴滤咖啡机 滴滤式研磨冲煮

    HD7781/50

    地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香

    独特匠心风味，每一次冲煮都能呈现新鲜而完美的口感。

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    HD7781/50 研磨一体滴滤咖啡机 滴滤式研磨冲煮

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    地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香

    从咖啡豆到成品咖啡，只需 3 分钟

    • 3 种浓度档位
    • 9 种研磨粗细选择
    • SwirlAroma 香气漩涡技术
    • 自动关机及 2 小时保温功能

    升级的热冲煮系统，可从咖啡豆中萃取更丰富的风味

    全方位均匀冲煮咖啡。

    浓度选择功能，用于调节咖啡浓度

    可将咖啡浓度调节为清淡、适中或浓郁。

    升级的研磨系统

    研磨速度最高提升 40%

    研磨选择旋钮，方便您设置喜爱的口感

    提供 9 种研磨粗细选择，可个性化定制咖啡口感。选择细研磨，可获得更浓郁的咖啡口味；选择粗研磨，则能得到更清淡、顺滑的滴滤咖啡。

    醇香搅动器带来更醇厚口感

    醇香搅动器在整个壶中持续搅动香气，带来更醇厚的口感。

    自动关熄和保温功能经济且安全

    自动关机和保温功能兼具经济与安全性。机器可在冲煮后自动关机，或将您的咖啡保温长达 2 小时。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      920 瓦
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      丝绸米黄

    • 重量和尺寸

      产品长度
      36.9 厘米
      产品宽度
      21 厘米
      产品高度
      43.6 厘米
      产品净重
      4.93 厘米

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