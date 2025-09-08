HD7781/50 研磨一体滴滤咖啡机 滴滤式研磨冲煮
地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香
独特匠心风味，每一次冲煮都能呈现新鲜而完美的口感。 查看所有优势
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HD7781/50 研磨一体滴滤咖啡机 滴滤式研磨冲煮
地道手冲风味：稳定金杯品质，快速萃取醇香
从咖啡豆到成品咖啡，只需 3 分钟
- 3 种浓度档位
- 9 种研磨粗细选择
- SwirlAroma 香气漩涡技术
- 自动关机及 2 小时保温功能
升级的热冲煮系统，可从咖啡豆中萃取更丰富的风味
全方位均匀冲煮咖啡。
浓度选择功能，用于调节咖啡浓度
可将咖啡浓度调节为清淡、适中或浓郁。
研磨选择旋钮，方便您设置喜爱的口感
提供 9 种研磨粗细选择，可个性化定制咖啡口感。选择细研磨，可获得更浓郁的咖啡口味；选择粗研磨，则能得到更清淡、顺滑的滴滤咖啡。
醇香搅动器带来更醇厚口感
醇香搅动器在整个壶中持续搅动香气，带来更醇厚的口感。
自动关熄和保温功能经济且安全
自动关机和保温功能兼具经济与安全性。机器可在冲煮后自动关机，或将您的咖啡保温长达 2 小时。
技术规格
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技术规格
- 功率
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920 瓦
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
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设计
- 颜色
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丝绸米黄
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重量和尺寸
- 产品长度
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36.9 厘米
- 产品宽度
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21 厘米
- 产品高度
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43.6 厘米
- 产品净重
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4.93 厘米
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