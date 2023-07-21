每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。

飞利浦多功能一体式研磨滴滤咖啡机内置研磨器，让您在家中就能用新鲜研磨的咖啡豆冲泡美味咖啡。随时随地为全家人冲泡一整壶咖啡，或直接在您喜爱的马克杯或随行杯中冲泡单杯咖啡。双豆仓设计让您轻松切换两种咖啡豆，选择您喜好的浓度，智能定量功能确保每次都能提供完美的咖啡与水比例。从新鲜咖啡豆到杯中咖啡只需几分钟，始终带来美味一致的口感。