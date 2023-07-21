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每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。
飞利浦多功能一体式研磨滴滤咖啡机内置研磨器，让您在家中就能用新鲜研磨的咖啡豆冲泡美味咖啡。随时随地为全家人冲泡一整壶咖啡，或直接在您喜爱的马克杯或随行杯中冲泡单杯咖啡。双豆仓设计让您轻松切换两种咖啡豆，选择您喜好的浓度，智能定量功能确保每次都能提供完美的咖啡与水比例。从新鲜咖啡豆到杯中咖啡只需几分钟，始终带来美味一致的口感。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
一体式冲煮功能可以将咖啡冲煮到玻璃壶或保温壶中。您可以直接冲煮咖啡至您心爱的咖啡杯、马克杯或玻璃杯中，还可以供您在开车上班的路上啜饮。
智能定量确保每次冲煮时水与咖啡的比例完美，无需估测，减少重添咖啡豆或水的次数。您可时刻享用上佳的咖啡，再也不会过淡或太酸。
四季皆宜的咖啡！您可在冬天享用热咖啡，或是用冲煮入冰，清凉整个夏天。
借助直观的 LED 显示屏，您可以调节浓度 (1-3度)、杯数（从 1 杯到 10杯）和研磨粗细度，在理想的温度下冲煮和享用您喜欢的咖啡。
醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感
自动关机和保温功能，确保节能和安全。机器可在冲煮后自动关闭，或将您的咖啡保温长达 5 小时。
内置锥形磨豆器，可自定义研磨粗细程度，充分释放咖啡豆的香气。您也可以关闭磨豆功能，使用现成的咖啡粉。
可拆卸的双豆仓配备香气密封功能，让您可以存储和混合两种不同的咖啡豆，或在无咖啡因和普通咖啡豆之间切换。附带的刷子使清洁变得简单，添加咖啡豆也很方便。
咖啡滴落到底盘上的情况将成为过去。防滴漏功能让您在冲煮完全结束前就能倒一杯咖啡。暂停、倒出，然后继续冲煮过程***。
智能计量功能让您无需每次冲煮都重新加水。当需要加水时，可拆卸的10杯容量水箱带有易读水位线，可以方便地取下并在水槽下加水。
普通参数
技术规格
兼容性
安全功能
重量和尺寸
原产地
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