每杯都有新鲜的咖啡豆香味。
新鲜咖啡豆制成美味咖啡：您可以用满满一壶咖啡唤醒家人，也可以在午后用喜爱的杯子冲泡咖啡小憩。选择咖啡浓度，咖啡机就会以合适的温度精确出水，为您献上一杯完美的咖啡。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
每杯都有新鲜的咖啡豆香味。
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每杯都有新鲜的咖啡豆香味。
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一体式锥形毛刺研磨机可定制粗度，充分释放咖啡豆的香气。您也可以关掉研磨机，使用现成的咖啡粉。
一体式冲煮功能可以在玻璃壶或保温壶中冲煮，随后直接倒入您心爱的咖啡杯、马克杯或玻璃杯中，供您在开车上班的路上啜饮。
智能定量确保每次冲煮时水与咖啡的比例完美，从而无需猜测比例，并能减少重添次数。您可时刻享用上佳的咖啡，而不会过淡或太酸。
可拆卸双咖啡豆容器带有锁香功能，让您能够同时储存和混合两种不同的咖啡豆。您也可以在无咖啡因咖啡和普通咖啡之间轻松切换。内含清洗刷，便于冲洗和再次添加咖啡豆。
永久过滤器不限冲煮次数，可确保完美的萃取时间，获得上佳的香气和口感，省去了使用一次性纸过滤器的需求。
智能定量让您无需在每次冲煮时重新加水。当您需要重新加水时，10 杯水量的水箱的水位计便于读取，且带有把手，便于您从装置上轻松取下，放置在水槽内。
咖啡四季皆宜！您可在冬天享用热咖啡，或是用冰冲泡，清凉整个夏天。
高端的节省空间设计，可轻松置于台面和橱柜之间，同时不牺牲容量。
借助轻松易取的 LED 显示屏，您可以调节浓度 (1-3)、杯数（从 1 到 10）和粗度，在理想的冲煮温度下冲煮和享用您喜欢的咖啡。
LED 显示屏可显示定时冲煮程序。设定您的咖啡机开始冲煮的时间，让新鲜咖啡的香气在清晨将您唤醒。
醇香搅动器在整个壶中持续搅动香气，带来更醇厚的口感。
自动关熄和保温功能经济且安全。机器可在冲煮后自动关闭，或将您的咖啡保温长达 5 小时。
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