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  • 每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。 每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。 每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。
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    飞利浦多功能一体式咖啡机 内置研磨机的滴滤咖啡机

    HD7900/50

    每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。

    飞利浦多功能一体式研磨滴滤咖啡机内置研磨器，让您在家中就能用新鲜研磨的咖啡豆冲泡美味咖啡。随时随地为全家人冲泡一整壶咖啡，或直接在您喜爱的马克杯或随行杯中冲泡单杯咖啡。双豆仓设计让您轻松切换两种咖啡豆，选择您喜好的浓度，智能定量功能确保每次都能提供完美的咖啡与水比例。从新鲜咖啡豆到杯中咖啡只需几分钟，始终带来美味一致的口感。

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    飞利浦多功能一体式咖啡机 内置研磨机的滴滤咖啡机

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    每杯咖啡香气都来自新鲜的咖啡豆。

    制作轻松，品尝美味。

    • 为任何杯子、马克杯或壶冲泡完美咖啡
    • 轻松混合或切换两种咖啡豆
    • 节省空间的设计，配备可拆卸水箱
    使用一体式冲煮功能，直接冲入咖啡壶、咖啡杯*、马克杯*或玻璃杯**中

    使用一体式冲煮功能，直接冲入咖啡壶、咖啡杯*、马克杯*或玻璃杯**中

    一体式冲煮功能可以将咖啡冲煮到玻璃壶或保温壶中。您可以直接冲煮咖啡至您心爱的咖啡杯、马克杯或玻璃杯中，还可以供您在开车上班的路上啜饮。

    智能配比：每次冲煮时确保水与咖啡的完美比例

    智能配比：每次冲煮时确保水与咖啡的完美比例

    智能定量确保每次冲煮时水与咖啡的比例完美，无需估测，减少重添咖啡豆或水的次数。您可时刻享用上佳的咖啡，再也不会过淡或太酸。

    冲煮冰咖啡，冷却酷暑

    冲煮冰咖啡，冷却酷暑

    四季皆宜的咖啡！您可在冬天享用热咖啡，或是用冲煮入冰，清凉整个夏天。

    通过 LED 显示屏定制您喜欢的咖啡

    通过 LED 显示屏定制您喜欢的咖啡

    借助直观的 LED 显示屏，您可以调节浓度 (1-3度)、杯数（从 1 杯到 10杯）和研磨粗细度，在理想的温度下冲煮和享用您喜欢的咖啡。

    醇香搅动器带来醇厚口感

    醇香搅动器带来醇厚口感

    醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感

    自动关机和保温功能，确保节能和安全

    自动关机和保温功能，确保节能和安全

    自动关机和保温功能，确保节能和安全。机器可在冲煮后自动关闭，或将您的咖啡保温长达 5 小时。

    可定制粗度的一体式研磨机

    可定制粗度的一体式研磨机

    内置锥形磨豆器，可自定义研磨粗细程度，充分释放咖啡豆的香气。您也可以关闭磨豆功能，使用现成的咖啡粉。

    可拆卸双咖啡豆容器可混合和切换咖啡豆

    可拆卸双咖啡豆容器可混合和切换咖啡豆

    可拆卸的双豆仓配备香气密封功能，让您可以存储和混合两种不同的咖啡豆，或在无咖啡因和普通咖啡豆之间切换。附带的刷子使清洁变得简单，添加咖啡豆也很方便。

    防滴漏功能让您在冲煮完成前就能倒一杯咖啡

    防滴漏功能让您在冲煮完成前就能倒一杯咖啡

    咖啡滴落到底盘上的情况将成为过去。防滴漏功能让您在冲煮完全结束前就能倒一杯咖啡。暂停、倒出，然后继续冲煮过程***。

    分离式水箱加水便捷，可冲煮多达 10 杯咖啡

    分离式水箱加水便捷，可冲煮多达 10 杯咖啡

    智能计量功能让您无需每次冲煮都重新加水。当需要加水时，可拆卸的10杯容量水箱带有易读水位线，可以方便地取下并在水槽下加水。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      次要材料
      金属
      预编程设置
      是，定时器
      水箱容量
      1.25 升
      防滑底座
      电线长度
      80±5厘米
      电线储藏格
      保温功能
      可设定长达 5 小时
      时间控制
      可预设24小时
      集成式开/关按键
      可调控热力
      电源指示灯
      容量级别指示灯
      1.25 升
      杯材料
      玻璃罐，不锈钢刀片
      暂动功能
      保修
      2 年
      加热时间
      冲煮时间<12分钟，保温时间<40分钟

    • 技术规格

      功率
      1000 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      电池产品

    • 兼容性

      随附附件 1
      永久过滤器
      随附附件 2
      清洁刷

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      24.5厘米
      产品宽度
      27 厘米
      产品高度
      43厘米
      产品净重
      4.5千克
      包装长度
      32.8厘米
      包装宽度
      28.2厘米
      包装高度
      48.4厘米
      包装重量
      6.04千克

    • 原产地

      产地
      中国

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    • *玻璃杯最高不超过 10 cm。
    • **仅在有咖啡壶模式下工作。
    • **仅在有壶模式下工作。

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