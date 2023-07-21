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All-in-1 Brew

内置研磨机的滴滤咖啡机

HD7900
  • 每杯都有新鲜的咖啡豆香味。 每杯都有新鲜的咖啡豆香味。 每杯都有新鲜的咖啡豆香味。
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    All-in-1 Brew 内置研磨机的滴滤咖啡机

    HD7900

    每杯都有新鲜的咖啡豆香味。

    新鲜咖啡豆制成美味咖啡：您可以用满满一壶咖啡唤醒家人，也可以在午后用喜爱的杯子冲泡咖啡小憩。选择咖啡浓度，咖啡机就会以合适的温度精确出水，为您献上一杯完美的咖啡。 查看所有优势

    All-in-1 Brew 内置研磨机的滴滤咖啡机

    每杯都有新鲜的咖啡豆香味。

    新鲜咖啡豆制成美味咖啡：您可以用满满一壶咖啡唤醒家人，也可以在午后用喜爱的杯子冲泡咖啡小憩。选择咖啡浓度，咖啡机就会以合适的温度精确出水，为您献上一杯完美的咖啡。 查看所有优势

    每杯都有新鲜的咖啡豆香味。

    新鲜咖啡豆制成美味咖啡：您可以用满满一壶咖啡唤醒家人，也可以在午后用喜爱的杯子冲泡咖啡小憩。选择咖啡浓度，咖啡机就会以合适的温度精确出水，为您献上一杯完美的咖啡。 查看所有优势

    All-in-1 Brew 内置研磨机的滴滤咖啡机

    每杯都有新鲜的咖啡豆香味。

    新鲜咖啡豆制成美味咖啡：您可以用满满一壶咖啡唤醒家人，也可以在午后用喜爱的杯子冲泡咖啡小憩。选择咖啡浓度，咖啡机就会以合适的温度精确出水，为您献上一杯完美的咖啡。 查看所有优势

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      永久过滤器可确保最佳萃取时间，避免浪费

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      分离式水箱加水便捷，可冲煮多达 10 杯咖啡

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      自动关熄和保温功能经济且安全

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      自动关熄和保温功能经济且安全。机器可在冲煮后自动关闭，或将您的咖啡保温长达 5 小时。

      技术规格

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 附件

        随附
        • 玻璃壶
        • 清洁刷
        • 汤匙
        • 永久过滤器

      • 技术规格

        电线长度
        0.8+/-0.05  米
        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹
        水箱容量
        1.25 升
        咖啡豆容器容量
        450 毫升
        一整壶咖啡的冲煮时间
        11 分钟

      • 设计

        颜色
        黑银
        外壳
        不锈钢和塑料

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        277 * 245 *434  毫米
        重量（含包装）
        6.04  千克
        包装尺寸（宽 x 厚 x 高）
        282* 328 *484 毫米

      • 普通参数

        防滴漏系统
        显示屏类型
        LED
        过滤器尺寸
        1X4
        保温功能
        可设定长达 5 小时
        定时功能
        自动关熄功能
        在壶中冲煮，或直接在马克杯中冲煮
        除垢提醒和除垢功能
        一体式研磨机
        可用洗碗机清洗的部件
        玻璃壶，壶盖，过滤器支架，永久过滤器
        可拆卸咖啡豆容器
        是的，双咖啡豆容器
        分离式水箱
        醇香搅动器

      • 服务

        2 年保修

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