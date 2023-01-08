研磨和冲煮 咖啡机
美味咖啡源自新鲜咖啡豆
这款小巧的咖啡研磨和冲煮机采用现代感设计，具有一个研磨机和冲煮控制旋钮，可以根据您的个人偏好轻松设置，制作美味咖啡 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
24 小时预约计时器和 30分钟自动保温功能
您可以使用预约菜单在全天任何时候烹饪，而保温功能在自动激活后能让您烹饪的美食在理想温度下保持新鲜
确保风味香醇的搅拌器
该款智能喷嘴位于冲煮罐中，可使进入的咖啡在冲煮罐中均匀地循环，从而使第一杯与最后一杯咖啡始终保持风味香醇。
集成式咖啡豆研磨机
要享用美味的新鲜研磨咖啡，请在冲煮前研磨新鲜咖啡豆。这款咖啡机配有一台锥形研磨机，可提供理想的研磨粒度并确保理想的口感。
技术规格
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尺寸
- 包装盒尺寸（宽x高x厚）
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349 x 218 x 462 毫米
- 重量（含包装）
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5.6
kg
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普通参数
- 搅拌器 On/Off 开关
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是
- 防滴漏系统
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是
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设计和外观
- 颜色
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星光白
- 材料
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塑料
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