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    研磨和冲煮 咖啡机

    HD7901/10

    美味咖啡源自新鲜咖啡豆

    这款小巧的咖啡研磨和冲煮机采用现代感设计，具有一个研磨机和冲煮控制旋钮，可以根据您的个人偏好轻松设置，制作美味咖啡

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    研磨和冲煮 咖啡机

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    美味咖啡源自新鲜咖啡豆

    • 研磨和冲煮

    24 小时预约计时器和 30分钟自动保温功能

    您可以使用预约菜单在全天任何时候烹饪，而保温功能在自动激活后能让您烹饪的美食在理想温度下保持新鲜

    确保风味香醇的搅拌器

    该款智能喷嘴位于冲煮罐中，可使进入的咖啡在冲煮罐中均匀地循环，从而使第一杯与最后一杯咖啡始终保持风味香醇。

    集成式咖啡豆研磨机

    要享用美味的新鲜研磨咖啡，请在冲煮前研磨新鲜咖啡豆。这款咖啡机配有一台锥形研磨机，可提供理想的研磨粒度并确保理想的口感。

    技术规格

    • 尺寸

      包装盒尺寸（宽x高x厚）
      349 x 218 x 462 毫米
      重量（含包装）
      5.6  kg

    • 普通参数

      搅拌器 On/Off 开关
      防滴漏系统

    • 设计和外观

      颜色
      星光白
      材料
      塑料

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