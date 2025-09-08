Morgen HD7997/20 滴滤式研磨冲煮 滴滤式研磨冲煮
地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。
快速真正冷萃结合双温热煮技术，能打造地道手冲风味，确保每一壶都符合金杯标准。 查看所有优势
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Morgen HD7997/20 滴滤式研磨冲煮 滴滤式研磨冲煮
地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。
真正冷萃，双温热萃
- 真正冷萃技术
- 升级的热冲煮系统
- 升级的研磨系统
- 最爱咖啡设置
专用冷萃滤网与冷热模式自动切换
专用冷萃滤网采用特殊设计，可带来清爽的风味和甘甜悠长的余味。系统会自动识别冷热模式，并通过双色指示灯显示
升级的热冲煮系统，可从咖啡豆中萃取更丰富的风味
提供 2 种热煮温度选择，并采用三段式全方位均匀注水方式进行冲煮。
常用咖啡设置
保存您喜爱的咖啡配方，包括浓度、温度和杯量设置
设定咖啡机开始冲煮的时间
设定咖啡机自动冲煮时间，让新鲜咖啡的香气在清晨将您唤醒。
醇香搅动器带来更醇厚口感
醇香搅动器在整个壶中持续搅动香气，带来更醇厚的口感。
自动关熄和保温功能经济且安全
自动关机和保温功能兼具经济与安全性。机器可在冲煮后自动关机，或将您的咖啡保温长达 2 小时。
技术规格
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技术规格
- 功率
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920 瓦
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
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设计
- 颜色
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白色
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重量和尺寸
- 产品长度
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36.9 厘米
- 产品宽度
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21 厘米
- 产品高度
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43.6 厘米
- 产品净重
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4.93 厘米
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