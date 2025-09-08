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  • 地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。 地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。 地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。

    HD7997/80 研磨一体滴滤咖啡机 滴滤式研磨冲煮

    HD7997/80

    地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。

    快速真正冷萃结合双温热煮技术，能打造地道手冲风味，确保每一壶都符合金杯标准。

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    HD7997/80 研磨一体滴滤咖啡机 滴滤式研磨冲煮

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    地道手冲风味：冷热皆宜，金杯品质即享。

    真正冷萃，双温选择。

    • 真正冷萃技术
    • 升级的热冲煮系统
    • 升级的研磨系统
    • 常用咖啡设置

    专用冷萃滤网与冷热模式自动切换

    专用冷萃滤网采用特殊设计，可带来清爽的风味和甘甜悠长的余味。系统会自动识别冷热模式，并通过双色指示灯显示

    升级的热冲煮系统，可从咖啡豆中萃取更丰富的风味

    提供 2 种热煮温度选择，并采用三段式全方位均匀注水方式进行冲煮。

    升级的研磨系统

    研磨速度最高提升 40%

    常用咖啡设置

    保存您喜爱的咖啡配方，包括浓度、温度和杯量设置

    设定咖啡机开始冲煮的时间

    设定咖啡机自动冲煮时间，让新鲜咖啡的香气在清晨将您唤醒。

    醇香搅动器带来更醇厚口感

    醇香搅动器在整个壶中持续搅动香气，带来更醇厚的口感。

    自动关熄和保温功能经济且安全

    自动关机和保温功能兼具经济与安全性。机器可在冲煮后自动关机，或将您的咖啡保温长达 2 小时。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      920 瓦
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      产品长度
      36.9 厘米
      产品宽度
      21 厘米
      产品高度
      43.6 厘米
      产品净重
      4.93 厘米

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