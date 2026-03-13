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Saeco Royal 全自动浓缩咖啡机

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Saeco Royal全自动浓缩咖啡机

HD8920/07

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用户手册和文档

User Manual Philips Royal Super-automatic espresso machine HD8920/07

  • PDF 文件, 2.8 MB
  • 13 March 2026

只有 Saeco Royal Gran Crema 浓缩咖啡机能随时在家和办公室为您烹煮喜爱的咖啡和鲜奶特制品，让您整天尽享美味

  • PDF 文件
  • 29 March 2026

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