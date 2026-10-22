产品支持

所有系列

Airfryer 3000 Series 3.7L，单锅，薄荷绿

支持

Airfryer 3000 Series3.7L，单锅，薄荷绿

HD9050/50

Airfryer 3000 Series 3.7L，单锅，薄荷绿

前往商店

登录或创建帐户

注册您的产品

您可以立即获享手册、个性化支持等服务。畅享快速轻松体验。

立即注册

用户手册和文档

飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。

  • PDF 文件
  • 22 October 2026

常见问题

故障排除

保修和服务

检查您的保修期限，并开始产品更换或维修

保修

我们的产品保修政策

联系飞利浦

我们很乐意为您服务