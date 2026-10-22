飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。