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Essential 系列 3.7L，绿色

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用户手册和文档

HD9100/20 HD9100/50 HD9100/80 User Manual

  • PDF 文件, 1.1 MB
  • 13 March 2026

飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。.

  • PDF 文件
  • 6 August 2026

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