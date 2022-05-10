个性化食谱，满足您的偏好

每日获得满足您和家人偏好的食谱推荐。您使用 HomeID 的次数越多，HomeID 就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。此外，在这里您还可以获得其他厨师的灵感，或者关注拥有相似口味偏好的人***。