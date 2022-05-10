搜索词

  • 360度高速立体热风，好吃快手菜 360度高速立体热风，好吃快手菜 360度高速立体热风，好吃快手菜
  • Play Pause

    3000 系列 L 号 Airfryer 空气炸锅 3.7L，黑色

    HD9100/80

    360度高速立体热风，好吃快手菜

    飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。.

    查看所有优势

    3000 系列 L 号 Airfryer 空气炸锅 3.7L，黑色

    相似产品

    See all Airfryer 空气炸锅

    360度高速立体热风，好吃快手菜

    尽享低脂美味

    • 360度高速立体热风
    • 黑色
    • 黑色
    高速空气循环技术带来健康煎炸方式

    高速空气循环技术带来健康煎炸方式

    高速空气循环技术，采用独特海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。

    油炸食品的脂肪量降低 90%*

    油炸食品的脂肪量降低 90%*

    飞利浦 Airfryer 3000 系列空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*

    美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

    美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

    挑选数百种令人垂涎、美味、快捷、健康的 Airfryer 空气炸锅食谱。HomeID 食谱由营养专家精心挑选，让您每天都能轻松做出正确选择。

    个性化食谱，满足您的偏好

    个性化食谱，满足您的偏好

    每日获得满足您和家人偏好的食谱推荐。您使用 HomeID 的次数越多，HomeID 就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。此外，在这里您还可以获得其他厨师的灵感，或者关注拥有相似口味偏好的人***。

    12 合 1 烹饪功能

    12 合 1 烹饪功能

    飞利浦空气炸锅开启了一个无限可能的世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、脱水、烤面包、解冻、再加热等烹饪方式。

    自制。轻松烹制。

    自制。轻松烹制。

    完全释放 Airfryer 空气炸锅的美食烹饪潜能，烹制更美味、更健康的食物。了解省时功能并强化烹饪技巧，每天制作您和家人喜爱的自制美食。

    可调整时间和温度控制

    可调整时间和温度控制

    可以预设长达 60 分钟的烹饪时间。自动关闭功能带有声音指示，让您知道菜品已准备就绪。可以根据您要做的食物的特性进行温度预设，最高可达 200 度。所有食物均在理想的时间内以适宜温度精心烹制，您可以尽享酥脆的金黄薯条、小吃、美味鸡肉等美食。

    易于清洁的单锅，光滑的内里设计。

    易于清洁的单锅，光滑的内里设计。

    所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电压
      220  V
      功率
      1500  W
      电线长度
      0.8  m
      电压
      220-240 伏 (50Hz)/220-230 伏 (60Hz)

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      产品净重
      3.72  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      375 x 260 x 292 mm
      重量（含包装）
      4.8  kg

    • 普通参数

      可放心用洗碗机清洗
      温度控制
      80 - 200 °C
      时间控制
      长达 60 分钟
      不粘涂层
      烹饪方式
      • 煎炸
      • 烧烤
      • 烤制
      • 烘焙
      • 再加热功能
      无 BPA 内涂层

    • 设计和外观

      颜色
      黑色

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 烹饪功能

      高强度气流
      • • 油炸
      • • 烧烤
      • • 烘焙
      • • 单锅烹饪
      • • 翻炒
      • • 煸炒
      • • 冷冻食品烹饪
      • • 再加热
      • • 解冻
      • • 脱水
      • • 烤

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。
    Clippin

    查找备件或附件

    转至部件和附件

    配件

    推荐产品

    最近查看的产品

    • *数据来源于飞利浦实验室，将深度油炸锅炸制薯条的油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的油脂含量做对比。
    • **不含双酚A测试结果来自第三方实验室
    • ***食品接触测试基于以下国家标准测试所得：GB 4806.7-2016；GB 4806.9-2016；GB 4806.10-2016；GB 4806.11-2016，具体食品接触部件清单请见说明书。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。