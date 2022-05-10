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360度高速立体热风，好吃快手菜
飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。.查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高速空气循环技术，采用独特海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。
飞利浦 Airfryer 3000 系列空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*
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飞利浦空气炸锅开启了一个无限可能的世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、脱水、烤面包、解冻、再加热等烹饪方式。
完全释放 Airfryer 空气炸锅的美食烹饪潜能，烹制更美味、更健康的食物。了解省时功能并强化烹饪技巧，每天制作您和家人喜爱的自制美食。
可以预设长达 60 分钟的烹饪时间。自动关闭功能带有声音指示，让您知道菜品已准备就绪。可以根据您要做的食物的特性进行温度预设，最高可达 200 度。所有食物均在理想的时间内以适宜温度精心烹制，您可以尽享酥脆的金黄薯条、小吃、美味鸡肉等美食。
所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。
原产地
技术规格
设计
重量和尺寸
普通参数
设计和外观
服务
可持续性
烹饪功能
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