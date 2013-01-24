借助专利高速空气循环技术，Airfryer 空气炸锅可使热空气在金属网格烹饪炸篮周围循环流动，只需少量油或不添加油，即可进行煎炸、烘焙和烧烤。Airfryer 空气炸锅底部的海星设计可促进空气循环，确保均匀烹制您喜爱的食物。
集成计时器可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。完全可调节温度控制可让您为食物预设理想烹饪温度，可高达 200 摄氏度。可制作金黄色脆炸薯条、小吃、鸡肉、肉类等美食，所有食物均在适宜的时间和温度下制作，让您尽享美味佳肴！
飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您挚爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用出众的设计，快速循环的热空气、海星底盘设计和理想加热模式的结合可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，而不必加油。
可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机快速轻松地清洗。与普通电炸锅相比，采用专利高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可避免家中弥漫油烟味，让您免受其困扰，从而保持健康的家居环境。
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理
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