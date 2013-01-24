手动调整时间和温度控制

集成计时器可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。完全可调节温度控制可让您为食物预设理想烹饪温度，可高达 200 摄氏度。可制作金黄色脆炸薯条、小吃、鸡肉、肉类等美食，所有食物均在适宜的时间和温度下制作，让您尽享美味佳肴！