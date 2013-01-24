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Essential

Airfryer 空气炸锅

HD9215/81
  • 健康的煎炸方式！ 健康的煎炸方式！ 健康的煎炸方式！
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    Essential Airfryer 空气炸锅

    HD9215/81

    健康的煎炸方式！

    飞利浦出众的高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保极佳的口感和鲜美的味道！ 查看所有优势

    Essential Airfryer 空气炸锅

    健康的煎炸方式！

    飞利浦出众的高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保极佳的口感和鲜美的味道！ 查看所有优势

    健康的煎炸方式！

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    Essential Airfryer 空气炸锅

    健康的煎炸方式！

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      健康的煎炸方式！

      使用专利高速空气循环技术烹出满意菜式

      • 专利高速空气循环技术
      • 0.8 千克/2.4 升
      • 白色/米色
      专利高速空气循环技术带来健康煎炸方式

      专利高速空气循环技术带来健康煎炸方式

      借助专利高速空气循环技术，Airfryer 空气炸锅可使热空气在金属网格烹饪炸篮周围循环流动，只需少量油或不添加油，即可进行煎炸、烘焙和烧烤。Airfryer 空气炸锅底部的海星设计可促进空气循环，确保均匀烹制您喜爱的食物。

      手动调整时间和温度控制

      手动调整时间和温度控制

      集成计时器可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。完全可调节温度控制可让您为食物预设理想烹饪温度，可高达 200 摄氏度。可制作金黄色脆炸薯条、小吃、鸡肉、肉类等美食，所有食物均在适宜的时间和温度下制作，让您尽享美味佳肴！

      您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、烘烤和烘焙

      您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、烘烤和烘焙

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您挚爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。

      出众的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

      出众的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用出众的设计，快速循环的热空气、海星底盘设计和理想加热模式的结合可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，而不必加油。

      与普通电炸锅相比，更易于清洁，气味更少

      与普通电炸锅相比，更易于清洁，气味更少

      可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机快速轻松地清洗。与普通电炸锅相比，采用专利高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可避免家中弥漫油烟味，让您免受其困扰，从而保持健康的家居环境。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 冷却外壁
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 防滑底座
        时间控制
        长达 30 分钟

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        电线长度
        0.8  米
        功率
        1300  瓦
        电压
        220  伏
        炸篮容量
        800 克/28  盎司

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        287 x 315 x 384  毫米
        产品重量
        7.0  千克

      • 设计

        颜色
        白色和米色

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

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