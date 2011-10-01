Airfryer 空气炸锅采用独特的专利高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量极少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味更少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！
集成计时器，可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。可调节温度控制可让您为食物预设最佳烹饪温度高达 200 度。享用金黄色脆炸薯条、小吃、肉类美食等，所有食物均在适宜温度下制作，以便获得最佳效果！
飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您挚爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅将快速循环的热空气、海星底盘设计和专业加热模式结合在一起，可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，且不必使用油。
可分离式不粘涂层炸锅和食物炸篮均可用洗碗机清洗，清洁十分方便。
该食谱手册由多名烹饪专家编写，带给您可在 Airfryer 空气炸锅中烹饪的各种低脂肪煎炸食物的灵感。此外，其中还介绍了展示产品多功能性的食谱，让您以更健康、更快速和更方便的方式烧烤、烘烤和烘焙食物。
技术规格
设计
重量和尺寸
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