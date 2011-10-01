专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

Airfryer 空气炸锅采用独特的专利高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量极少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味更少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！