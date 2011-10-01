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    炫金系列 Airfryer 空气炸锅

    HD9220/50

    脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！*

    飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保烹饪的口感和鲜美的味道！

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    炫金系列 Airfryer 空气炸锅

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    脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！*

    烹饪效果源于专利高速空气循环技术

    • 低脂肪 空气炸锅
    • 多功能炊具
    • 白色/银色
    • 800 克
    专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

    专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

    Airfryer 空气炸锅采用独特的专利高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量极少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味更少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！

    可调整时间和温度控制

    可调整时间和温度控制

    集成计时器，可以预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。可调节温度控制可让您为食物预设最佳烹饪温度高达 200 度。享用金黄色脆炸薯条、小吃、肉类美食等，所有食物均在适宜温度下制作，以便获得最佳效果！

    您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、烘烤和烘焙

    您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、烘烤和烘焙

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您挚爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。

    出众的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

    出众的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅将快速循环的热空气、海星底盘设计和专业加热模式结合在一起，可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，且不必使用油。

    可用洗碗机清洗的部件

    可用洗碗机清洗的部件

    可分离式不粘涂层炸锅和食物炸篮均可用洗碗机清洗，清洁十分方便。

    大烹饪容量，让您可以制作所有您喜爱的菜肴

    大烹饪容量，让您可以制作所有您喜爱的菜肴

    高功率性能实现快速烹饪效果

    高功率性能实现快速烹饪效果

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      230  V
      功率
      1425  W
      电线长度
      0.8  m
      频率
      50/60  Hz

    • 设计

      颜色
      白色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      287 x 315 x 384  mm
      产品重量
      7  kg

    • 普通参数

      产品功能
      • 自动关闭
      • 电线储藏格
      • 防滑底座
      • 专利高速空气循环技术
      • 就绪信号
      • 温度控制
      • 外壁不烫手
      • 食谱手册和应用程序
      • 时间控制
      时间控制
      长达 30 分钟

    • 表面处理

      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

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