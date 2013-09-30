食谱手册中丰富有趣的菜谱应有尽有

该食谱手册由多名烹饪专家编写，带给您可在 Airfryer 空气炸锅中烹饪的各种低脂肪煎炸食物的灵感。此外，其中还介绍了展示产品多功能性的食谱，让您以更健康、更快速和更方便的方式烧烤、烘烤和烘焙食物。