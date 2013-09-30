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    Avance Collection 加大号 Airfryer 空气炸锅

    HD9240/30

    脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物！*

    飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保美好的口感和鲜美的味道！

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    Avance Collection 加大号 Airfryer 空气炸锅

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    绝美效果源于专利高速空气循环技术

    • 低脂肪 空气炸锅
    • 多功能炊具 1.2 千克
    • 白色
    专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

    专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

    Airfryer 空气炸锅采用独特的专利高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量极少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味更少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！

    1.2 千克超大烹饪量，制作出更可口的美餐

    1.2 千克超大烹饪量，制作出更可口的美餐

    1.2 千克烹饪量可制作 5 人份。现在，容量加大 50%**，即使是大家庭，也可以体验 Airfryer 空气炸锅带来的愉悦

    数字显示屏，方便控制时间和温度

    数字显示屏，方便控制时间和温度

    使用数字触摸屏，您可以更轻松、更精确地控制烹饪时间和温度。享用您喜爱的食物，以合适的温度和时间制作美味的食物！

    智能预设按钮，制作您喜爱的菜肴

    智能预设按钮，制作您喜爱的菜肴

    保存最喜爱的食品设置，下次只需轻触按钮便可坐享美味！

    您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、炒制和烘焙

    您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、炒制和烘焙

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您最爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。

    食谱手册中丰富有趣的菜谱应有尽有

    食谱手册中丰富有趣的菜谱应有尽有

    该食谱手册由多名烹饪专家编写，带给您可在 Airfryer 空气炸锅中烹饪的各种低脂肪煎炸食物的灵感。此外，其中还介绍了展示产品多功能性的食谱，让您以更健康、更快速和更方便的方式烧烤、烘烤和烘焙食物。

    更大功率令烹饪更快速

    更大功率令烹饪更快速

    增强的性能带来更快的速度！您现在即可享受美味油炸食物，烹饪功率更大*，脂肪含量更低！*

    独特的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

    独特的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用独特的设计，快速循环的超热空气、底部海星设计和最佳加热模式的结合可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，而不必加油。

    可用洗碗机清洗的部件

    可用洗碗机清洗的部件

    可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮均可用洗碗机清洗，清洁非常方便。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      2100  W
      电线长度
      0.8  m
      炸篮容量
      1.2  kg

    • 设计

      颜色
      白色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      422 X 314 X 302  mm
      产品重量
      7  kg

    • 普通参数

      产品功能
      • 自动关闭
      • 外壁不烫手
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 就绪信号
      • 温度控制
      • 食谱手册和应用程序
      • 集成式电线储藏格
      • 防滑底座
      • 专利高速空气循环技术
      • 预设烹饪功能
      时间控制
      长达 60 分钟

    • 表面处理

      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

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