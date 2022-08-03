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    3000 系列 XL 号 Airfryer 空气炸锅 5.6 升，可视空炸，白色

    HD9257/20

    倍速美味，脆嫩看得见

    飞利浦新款HD9257空气炸锅，采用“透明可视窗口”设计，不仅方便观察食物烹饪状态，易掌握烹饪进度，更为烹饪增添乐趣。配合飞利浦专利技术*，360度高速立体热风，共同打造出“脆嫩看得见”的倍速美味。其次，HD9257的5.6L大容量设计，可以更好的满足家庭所需容量，低脂美食，全家臻享。

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    3000 系列 XL 号 Airfryer 空气炸锅 5.6 升，可视空炸，白色

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    倍速美味，脆嫩看得见

    得益于360度高速立体热风

    • 360度高速立体热风
    • 5.6 升
    • 白色
    透明烹饪窗口

    透明烹饪窗口

    由于采用了透明窗口设计，您可以随时观察烹饪结果，欣赏喜欢的原料变成美味食物的全过程。

    13 合 1 烹饪功能

    13 合 1 烹饪功能

    飞利浦空气炸锅开启了一个无限可能的世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、脱水、烤面包、解冻、再加热等烹饪方式。

    高速空气循环技术

    高速空气循环技术

    高速空气循环技术，采用独特海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。

    个性化食谱，满足您的偏好

    个性化食谱，满足您的偏好

    每日获得满足您和家人偏好的食谱推荐。您使用 HomeID 的次数越多，HomeID 就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。此外，在这里您还可以获得其他厨师的灵感，或者关注拥有相似口味偏好的人***。

    美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

    美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

    挑选数百种令人垂涎、美味、快捷、健康的 Airfryer 空气炸锅食谱。HomeID 食谱由营养专家精心挑选，让您每天都能轻松做出正确选择。

    油炸食品的脂肪量降低 90%*

    油炸食品的脂肪量降低 90%*

    飞利浦 Airfryer 3000 系列空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*

    易于清洁的单锅，光滑的内里设计。

    易于清洁的单锅，光滑的内里设计。

    所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。

    XL 尺寸。适合全家

    XL 尺寸。适合全家

    飞利浦 XL 号 Airfryer 空气炸锅专为家庭设计。5.6 L 的容量可实现一次性烹饪多达 4 份各种菜肴。

    提供 7 种预设的触摸屏

    提供 7 种预设的触摸屏

    轻触图标即可烹饪。预设程序包括冷冻小食、新鲜薯条、肉、鱼、鸡腿、蛋糕，以及烤蔬菜。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      1700  W
      电线长度
      0.8  m
      电压
      220-240 伏 (50Hz)/220-230 伏 (60Hz)

    • 设计

      颜色
      白色

    • 重量和尺寸

      产品净重
      5.05  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      392mm*284mm*299mm
      重量（含包装）
      6.1  kg

    • 普通参数

      可放心用洗碗机清洗
      温度控制
      时间控制
      长达 60 分钟

    • 设计和外观

      材料
      塑料

    • 烹饪功能

      高强度气流
      • • 煎炒
      • • 烤
      • • 烧烤
      • • 烘焙
      • • 一锅煮
      • • 翻炒
      • • 嫩煎
      • • 冷冻食品烹饪
      • • 加热
      • • 解冻
      • • 保温
      • • 脱水
      • • 烘烤

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    • *中国发明专利，专利代码：ZL200780029489.3
    • **经第三方实验室测试，在相同设置下，将同一飞利浦空气炸锅的海星底盘换成平底底盘，并对比气流速度，360°高速立体热风技术可使海星底盘中心位置的气流速度提高60%。
    • ***数据来源于飞利浦实验室，将深度油炸锅炸制薯条的油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的油脂含量做对比。

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