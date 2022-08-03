HD9257/20
倍速美味，脆嫩看得见
飞利浦新款HD9257空气炸锅，采用“透明可视窗口”设计，不仅方便观察食物烹饪状态，易掌握烹饪进度，更为烹饪增添乐趣。配合飞利浦专利技术*，360度高速立体热风，共同打造出“脆嫩看得见”的倍速美味。其次，HD9257的5.6L大容量设计，可以更好的满足家庭所需容量，低脂美食，全家臻享。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
由于采用了透明窗口设计，您可以随时观察烹饪结果，欣赏喜欢的原料变成美味食物的全过程。
飞利浦空气炸锅开启了一个无限可能的世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、脱水、烤面包、解冻、再加热等烹饪方式。
高速空气循环技术，采用独特海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。
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飞利浦 Airfryer 3000 系列空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*
所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。
飞利浦 XL 号 Airfryer 空气炸锅专为家庭设计。5.6 L 的容量可实现一次性烹饪多达 4 份各种菜肴。
轻触图标即可烹饪。预设程序包括冷冻小食、新鲜薯条、肉、鱼、鸡腿、蛋糕，以及烤蔬菜。
原产地
技术规格
设计
重量和尺寸
普通参数
设计和外观
烹饪功能
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