去除食物中多余的脂肪，品享更健康的菜肴。飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用可分离和收集多余脂肪的去脂技术。增添风味，减少油脂，享受外酥里嫩的美味食物。
没错，借助全新 Airfryer 空气炸锅 XXL，您可以烹饪家庭份量美食。其具有全尺寸容量，可以轻松烹饪份量更多、更美味的菜肴。您可以烹制整只鸡甚至多达 1.4 千克的炸薯条，让饥肠辘辘的家人或朋友胃口大开，心满意足。7.3 升大容量炸锅，可烹制多达 6 份美食。
凭借便利的保温模式，您可以在准备妥当时尽享美食。该模式可将食物保持在适宜温度下长达 30 分钟。
飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆，美味可口**。享受更健康的美味小吃和外酥里嫩的美味食物。
与传统烤箱相比，飞利浦 Airfryer 空气炸锅更加高效，烹饪可口佳肴时，最多可节省 70% 的能源、加快 50% 的速度，从而为您节省时间和精力。****
Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。炸篮和带不粘涂层的可分离式抽屉均可用洗碗机清洗，让您清洁无忧。
Airfryer 空气炸锅利用热空气制作您喜爱的食物，只需加一点点油或完全不用加油，因此您可以在煎炸食物的同时减少高达 90% 的脂肪量***。只需很少的脂肪量即可让您享用到如油炸般美味、松脆的食物。
数字界面操作简单，具有预设烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条、肉、鱼、整只鸡和鸡腿。QuickControl 旋钮可以设置温度和烹饪时间。
您可以用 Airfryer 空气炸锅制作上百种美味菜肴。煎炒、烘焙、烧烤、烘烤乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星底盘设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。
凭借 HomeID 和飞利浦 XXL 型 Airfryer 空气炸锅，从新手秒变大厨。浏览数百种美味食谱，尝试各种新意惊喜菜品。
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技术规格
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重量和尺寸
普通参数
设计和外观
服务
包含附件
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