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    Premium XXL 型空气炸锅

    HD9651/61

    增添风味，减少油脂

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气煎炸您喜爱的食物，只需少量油或不用油。全新去脂技术旨在从食物中榨取脂肪并将脂肪收集起来，从而打造更健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。

    查看所有优势

    Premium XXL 型空气炸锅

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    增添风味，减少油脂

    松脆可口，与其他产品相比，减少脂肪量*

    • 去脂技术
    • 高速空气循环技术
    • 黑色、铜、1.4 千克
    • + 双层架附件
    去脂技术可分离和收集多余脂肪

    去脂技术可分离和收集多余脂肪

    去除食物中多余的脂肪，品享更健康的菜肴。飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用可分离和收集多余脂肪的去脂技术。增添风味，减少油脂，享受外酥里嫩的美味食物。

    XXL 家庭尺寸适用于烹饪一整只鸡或 1.4 千克的薯条

    XXL 家庭尺寸适用于烹饪一整只鸡或 1.4 千克的薯条

    没错，借助全新 Airfryer 空气炸锅 XXL，您可以烹饪家庭份量美食。其具有全尺寸容量，可以轻松烹饪份量更多、更美味的菜肴。您可以烹制整只鸡甚至多达 1.4 千克的炸薯条，让饥肠辘辘的家人或朋友胃口大开，心满意足。7.3 升大容量炸锅，可烹制多达 6 份美食。

    保温功能模式，提供灵活的用餐时间

    保温功能模式，提供灵活的用餐时间

    凭借便利的保温模式，您可以在准备妥当时尽享美食。该模式可将食物保持在适宜温度下长达 30 分钟。

    高速空气循环技术带来美味可口的松脆口感

    高速空气循环技术带来美味可口的松脆口感

    飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆，美味可口**。享受更健康的美味小吃和外酥里嫩的美味食物。

    节省时间和能源

    节省时间和能源

    与传统烤箱相比，飞利浦 Airfryer 空气炸锅更加高效，烹饪可口佳肴时，最多可节省 70% 的能源、加快 50% 的速度，从而为您节省时间和精力。****

    快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

    快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

    Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。炸篮和带不粘涂层的可分离式抽屉均可用洗碗机清洗，让您清洁无忧。

    用少量油或不用油煎炸

    用少量油或不用油煎炸

    Airfryer 空气炸锅利用热空气制作您喜爱的食物，只需加一点点油或完全不用加油，因此您可以在煎炸食物的同时减少高达 90% 的脂肪量***。只需很少的脂肪量即可让您享用到如油炸般美味、松脆的食物。

    带有 5 种预设烹饪程序的数字显示屏

    带有 5 种预设烹饪程序的数字显示屏

    数字界面操作简单，具有预设烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条、肉、鱼、整只鸡和鸡腿。QuickControl 旋钮可以设置温度和烹饪时间。

    煎炒。烘焙。烧烤。烘烤。乃至重新加热。

    煎炒。烘焙。烧烤。烘烤。乃至重新加热。

    您可以用 Airfryer 空气炸锅制作上百种美味菜肴。煎炒、烘焙、烧烤、烘烤乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星底盘设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。

    专属 HomeID 应用程序

    专属 HomeID 应用程序

    凭借 HomeID 和飞利浦 XXL 型 Airfryer 空气炸锅，从新手秒变大厨。浏览数百种美味食谱，尝试各种新意惊喜菜品。

    技术规格

    • 附件

      随附
      双层

    • 技术规格

      功率
      2200  W
      炸篮容量
      1.4  kg
      炸篮容量
      • 0.8 千克炸薯条
      • 1.4 千克
      去脂技术
      即时启动/无需预热
      接口
      数字
      保温按钮
      预设按钮
      程序
      5 个预设
      高速空气循环技术
      保存您的烹饪设置

    • 设计

      颜色
      黑色和铜色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      433 X 321 X 315  mm
      产品重量
      8.28  kg

    • 普通参数

      电线储藏格
      集成式电线储藏格
      电源指示灯
      自动关闭
      可放心用洗碗机清洗
      温度控制
      40 - 200 °C
      预设烹饪功能
      隔热外壳
      产品功能
      • 自动关闭
      • 电线储藏格
      • 数字触摸屏
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 就绪信号
      • 温度控制
      • 保温功能
      • HomeID 应用程序
      • 预设程序
      • 快速清洁炸篮
      • 先进的快速加热功能
      就绪信号
      技术
      去脂技术
      开/关按键
      时间控制
      长达 60 分钟

    • 设计和外观

      机身材料
      塑料
      控制面板颜色
      黑色

    • 服务

      2 年全球保修

    • 包含附件

      美味食谱手册
      双层
      专利高速空气循环技术
      LED 显示屏

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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    • 就鸡肉和猪肉的脂肪量与深油电炸锅和煎锅相比
    • *与平底的飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅的气流速度相比，高速空气循环技术可使炸篮中的气流速度提升 7 倍
    • **与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比
    • ***与使用 A 级烤箱相比，使用 Airfryer 空气炸锅（160°C，无预热）烹饪鸡胸肉或（200°C，无预热）烹饪三文鱼片的能源成本更低。平均百分比基于飞利浦 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 等产品的内部实验室测试结果。实际结果可能因产品而异。

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