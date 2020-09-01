增添风味，减少油脂

飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气煎炸您喜爱的食物，只需少量油或不用油。全新去脂技术旨在从食物中榨取脂肪并将脂肪收集起来，从而打造更健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。