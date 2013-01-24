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Airfryer 空气炸锅 XXL

HD9860/91
  • 增添风味，减少油脂。轻松无忧。 增添风味，减少油脂。轻松无忧。 增添风味，减少油脂。轻松无忧。
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    Premium Airfryer 空气炸锅 XXL

    HD9860/91

    增添风味，减少油脂。轻松无忧。

    全新飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 为您提供所需的服务，为您烹饪美食。借助智能感应技术，这款 Airfryer 空气炸锅可在烹饪过程中自动调整时间和温度，为您烹制出美味佳肴。选择飞利浦 Airfryer 空气炸锅，轻松享用每一口美食！ 查看所有优势

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      轻触按钮即可获得出众效果

      • 智能感应技术
      • 去脂技术
      • 专利高速空气循环技术
      • 黑色、铜、1.4 千克
      智能感应技术

      智能感应技术

      新一代飞利浦 Airfryer 空气炸锅为您提供所需的服务。简单两步即可获得出色效果。选择一种食品类型，然后按下按钮进行烹制。智能传感器可自动调整时间和温度。每次都能轻松获得出色效果。

      智能大厨程序，制作受欢迎的菜肴

      智能大厨程序，制作受欢迎的菜肴

      由专业厨师设计的智能大厨程序可为您提供所需的服务，为您烹饪美味佳肴。无论新鲜或冷冻薯条还是鸡腿或整只鸡甚至整条鱼，只需轻触按钮，Airfryer 空气炸锅 XXL 便可为您提供所需的服务，为您烹饪美味佳肴。

      方便的“保存您喜爱的菜肴”烹饪设置

      方便的“保存您喜爱的菜肴”烹饪设置

      您可以保存您喜爱的菜肴，它每次便会以您喜欢的方式进行烹饪。只需轻触一下按钮。收藏模式会以适宜的时间和温度烹饪您的专属菜肴，十分方便。不管是热气腾腾的美味早餐还是众人喜爱的家庭食谱，每次都能让您赞不绝口，心满意足。

      原装 Airfryer 空气炸锅，气流快 7 倍*

      原装 Airfryer 空气炸锅，气流快 7 倍*

      享受更健康煎炸食物，脂肪含量降低达 90%*，外酥里嫩更美味。飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气（而非油）煎炸食物，只用少量油甚至不用油。飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆* ，让您乐享美味口感。

      一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅

      一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅

      现在，您可以品享更健康的菜肴，并可去除食物中多余的脂肪。飞利浦 XXL 是一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅，可分离和收集多余脂肪。让您畅享外酥里嫩、松脆可口的烤全鸡的全部滋味，同时将饱和脂肪降低多达 50%****。

      XXL 容量，可烹制整只鸡或 1.4 千克炸薯条

      XXL 容量，可烹制整只鸡或 1.4 千克炸薯条

      没错，借助全新 Airfryer 空气炸锅 XXL，您可以烹饪家庭份量美食。其具有全尺寸容量，可以轻松烹饪份量更多、更美味的菜肴。您可以烹制整只鸡甚至多达 1.4 千克的炸薯条，让饥肠辘辘的家人或朋友胃口大开，心满意足。7.3 升大容量炸锅，可烹制多达 6 份美食。

      多功能：煎炸。烘烤。烧烤。烘焙。乃至重新加热！

      多功能：煎炸。烘烤。烧烤。烘焙。乃至重新加热！

      您可以用 Airfryer 空气炸锅 XXL 制作上百个美味菜肴。煎炸、烘烤、烧烤、烘焙乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星底盘设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。

      应用程序和随附的免费食谱手册中提供上百种食谱

      应用程序和随附的免费食谱手册中提供上百种食谱

      您可以通过食谱激发灵感，成为一名 Airfryer 空气炸锅烹饪大师。购买全新飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL，即可获得我们 NutriU 应用程序的专享权利。浏览上百种美味食谱。并利用免费赠送的飞利浦 Airfryer 空气炸锅美味食谱手册尝试制作出更多美味菜肴。

      快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

      快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

      Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗，清洁更便利。

      烹饪食物的速度比烤箱快 1.5 倍**

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      使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅，烹饪速度比以往更快、更方便。得益于我们的快速加热和高速空气循环技术，烹饪食物的速度比烤箱快 1.5 倍**。很棒的一点是您无需预热 Airfryer 空气炸锅。将其打开后便可以开始烹饪。

      便利的保温模式

      便利的保温模式

      有了便利的保温模式，您可以在准备妥当时品享美食。该模式可以理想的温度将食物保温长达 30 分钟。

      技术规格

      • 配件

        随附
        美味食谱手册

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 冷却外壁
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 电源指示灯
        • 快速清洁
        • 取消按钮
        • 集成式电线储藏格
        • LED屏幕
        • 专利高速空气循环技术
        • 预设烹饪功能
        • 时间控制
        预设程序
        5
        保温功能
        30 分钟

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        电线长度
        0.8  米
        功率
        2200 - 2225  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        433.10 x 321.60 x 315.70  毫米
        产品重量
        7.99  千克

      • 设计和外观

        控制板颜色
        黑色
        颜色
        深黑带铜色
        机身材料
        塑料

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            • 与具有平底的飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅的气流速度相比，飞利浦高速空气循环技术可使炸篮中的气流速度提升 7 倍
            • 将 3 只生鸡腿以 180°C 烹制 24 分钟