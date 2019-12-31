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    Premium XXL 型空气炸锅

    HD9860/91

    增添风味，减少油脂。轻松无忧。

    全新飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 为您提供所需的服务，为您烹饪美食。借助智能感应技术，这款 Airfryer 空气炸锅可在烹饪过程中自动调整时间和温度，为您烹制出美味佳肴。选择飞利浦 Airfryer 空气炸锅，轻松享用每一口美食！

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    Premium XXL 型空气炸锅

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    增添风味，减少油脂。轻松无忧。

    轻触按钮即可获得出众效果

    • 智能感应技术
    • 去脂技术
    • 高速空气循环技术
    • 黑色、铜、1.4 千克
    智能大厨程序，制作受欢迎的菜肴

    智能大厨程序，制作受欢迎的菜肴

    由专业厨师设计的智能大厨程序可为您提供所需的服务，为您烹饪美味佳肴。无论新鲜或冷冻薯条还是鸡腿或整只鸡甚至整条鱼，只需轻触按钮，Airfryer 空气炸锅 XXL 便可为您提供所需的服务，为您烹饪美味佳肴。

    方便的“保存您喜爱的菜肴”烹饪设置

    方便的“保存您喜爱的菜肴”烹饪设置

    您可以保存您喜爱的菜肴，它每次便会以您喜欢的方式进行烹饪。只需轻触一下按钮。收藏模式会以适宜的时间和温度烹饪您的专属菜肴，十分方便。不管是热气腾腾的美味早餐还是众人喜爱的家庭食谱，每次都能让您赞不绝口，心满意足。

    原装 Airfryer 空气炸锅，气流快 7 倍*

    原装 Airfryer 空气炸锅，气流快 7 倍*

    享受更健康的煎炸食物，脂肪含量降低达 90%*，外酥里嫩更美味。飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气（而非油）煎炸食物，只需加一点点油或完全不用加油。飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆*，让您乐享美味口感。

    去脂技术可分离和收集多余脂肪

    去脂技术可分离和收集多余脂肪

    现在，您可以品享更健康的菜肴，并可去除食物中多余的脂肪。飞利浦 XXL Airfryer 空气炸锅采用可分离和收集多余脂肪的去脂技术。让您畅享外酥里嫩、松脆可口的烤全鸡的全部滋味，同时将饱和脂肪减少多达 50%***。

    XXL 容量，可烹制整只鸡或 1.4 千克炸薯条

    XXL 容量，可烹制整只鸡或 1.4 千克炸薯条

    没错，借助全新 Airfryer 空气炸锅 XXL，您可以烹饪家庭份量美食。其具有全尺寸容量，可以轻松烹饪份量更多、更美味的菜肴。您可以烹制整只鸡甚至多达 1.4 千克的炸薯条，让饥肠辘辘的家人或朋友胃口大开，心满意足。7.3 升大容量炸锅，可烹制多达 6 份美食。

    多功能：煎炸。烘烤。烧烤。烘焙。乃至重新加热！

    多功能：煎炸。烘烤。烧烤。烘焙。乃至重新加热！

    您可以用 Airfryer 空气炸锅 XXL 制作上百个美味菜肴。煎炸、烘烤、烧烤、烘焙乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星底盘设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。

    数百个食品制作手册尽在同一应用程序

    数百个食品制作手册尽在同一应用程序

    凭借 HomeID 和飞利浦 XXL 型 Airfryer 空气炸锅，从新手秒变大厨。浏览数百种美味食谱，尝试各种新意惊喜菜品。

    快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

    快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

    Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗，清洁更便利。

    节省时间和能源

    节省时间和能源

    与传统烤箱相比，飞利浦 Airfryer 空气炸锅更加高效，烹饪可口佳肴时，最多可节省 70% 的能源、加快 50% 的速度，从而为您节省时间和精力。****

    便利的保温模式

    便利的保温模式

    有了便利的保温模式，您可以在准备妥当时品享美食。该模式可以理想的温度将食物保温长达 30 分钟。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      2200 - 2225
      电压
      220-240
      频率
      50
      包装中的数量
      1
      电池产品

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      次要材料
      金属
      容量
      1.4 千克
      隔热
      防滑底座
      透明盖子
      接口
      数字
      电线长度
      0.8 米
      电线储藏格
      保温功能
      炸篮个数
      1
      可拆卸炸篮
      时间控制
      遥控器
      技术
      智能感应/Rapid Air
      集成式开/关按键
      自动关闭
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度指示灯
      隔热外壳
      最高温度 (°C)
      200°C
      随附附件 1
      N/A
      相关附件 1
      烘烤套装
      相关配件 2
      烘焙套装
      相关配件 3
      披萨套装
      不粘涂层
      保修
      2 年
      单或双炸篮
      单选
      连接
      相关附件 4
      零食套装

    • 重量和尺寸

      产品长度
      430.1
      产品宽度
      321.6
      产品高度
      315.7
      产品净重
      7.99 千克
      产品尺寸（长*宽*高）
      430.1 x 321.6 x 315.7 毫米
      包装长度
      395
      包装宽度
      395
      包装高度
      398
      包装重量
      10.65 千克
      包装尺寸
      395 x 395 x398 毫米

    • 耐用性

      外壳
      90% 以上均为可回收材料
      手动
      100% 可回收

    Badge-D2C

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    • 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比
    • *与平底的飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅的气流速度相比，高速空气循环技术可使炸篮中的气流速度提升 7 倍
    • **去除 3 只生鸡腿的脂肪，在 180°C 的温度下烹制 24 分钟
    • ***与使用 A 级烤箱相比，使用 Airfryer 空气炸锅（160°C，无预热）烹饪鸡胸肉或（200°C，无预热）烹饪三文鱼片的能源成本更低。平均百分比基于飞利浦 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 等产品的内部实验室测试结果。实际结果可能因产品而异。

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