方便的“保存您喜爱的菜肴”烹饪设置

您可以保存您喜爱的菜肴，它每次便会以您喜欢的方式进行烹饪。只需轻触一下按钮。收藏模式会以适宜的时间和温度烹饪您的专属菜肴，十分方便。不管是热气腾腾的美味早餐还是众人喜爱的家庭食谱，每次都能让您赞不绝口，心满意足。