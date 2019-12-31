由专业厨师设计的智能大厨程序可为您提供所需的服务，为您烹饪美味佳肴。无论新鲜或冷冻薯条还是鸡腿或整只鸡甚至整条鱼，只需轻触按钮，Airfryer 空气炸锅 XXL 便可为您提供所需的服务，为您烹饪美味佳肴。
您可以保存您喜爱的菜肴，它每次便会以您喜欢的方式进行烹饪。只需轻触一下按钮。收藏模式会以适宜的时间和温度烹饪您的专属菜肴，十分方便。不管是热气腾腾的美味早餐还是众人喜爱的家庭食谱，每次都能让您赞不绝口，心满意足。
享受更健康的煎炸食物，脂肪含量降低达 90%*，外酥里嫩更美味。飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气（而非油）煎炸食物，只需加一点点油或完全不用加油。飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆*，让您乐享美味口感。
现在，您可以品享更健康的菜肴，并可去除食物中多余的脂肪。飞利浦 XXL Airfryer 空气炸锅采用可分离和收集多余脂肪的去脂技术。让您畅享外酥里嫩、松脆可口的烤全鸡的全部滋味，同时将饱和脂肪减少多达 50%***。
没错，借助全新 Airfryer 空气炸锅 XXL，您可以烹饪家庭份量美食。其具有全尺寸容量，可以轻松烹饪份量更多、更美味的菜肴。您可以烹制整只鸡甚至多达 1.4 千克的炸薯条，让饥肠辘辘的家人或朋友胃口大开，心满意足。7.3 升大容量炸锅，可烹制多达 6 份美食。
您可以用 Airfryer 空气炸锅 XXL 制作上百个美味菜肴。煎炸、烘烤、烧烤、烘焙乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星底盘设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。
凭借 HomeID 和飞利浦 XXL 型 Airfryer 空气炸锅，从新手秒变大厨。浏览数百种美味食谱，尝试各种新意惊喜菜品。
Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗，清洁更便利。
与传统烤箱相比，飞利浦 Airfryer 空气炸锅更加高效，烹饪可口佳肴时，最多可节省 70% 的能源、加快 50% 的速度，从而为您节省时间和精力。****
有了便利的保温模式，您可以在准备妥当时品享美食。该模式可以理想的温度将食物保温长达 30 分钟。
原产地
技术规格
普通参数
重量和尺寸
耐用性
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