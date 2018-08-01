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    Viva Collection 自动面条机

    HR2332/11

    轻松快速制作您喜欢的新鲜面条

    飞利浦 Viva 系列自动面条机提供全自动解决方案，无需花费大量时间和制作技巧就能享受多种新鲜面条；同时，体积小巧可以轻松放在厨房一角和储物柜中。

    查看所有优势

    Viva Collection 自动面条机

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    轻松快速制作您喜欢的新鲜面条

    只需动手添加原料，其他交给面条器自动完成

    • 白色
    可拆卸部件，易于组装和清洁

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    飞利浦 Viva 系列面条机采用可拆卸组件，轻松安装、拆卸和清洁。

    自动揉面，可制作各种面条

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    飞利浦 Viva 系列自动面条机不仅可快速自动搅拌、揉面和压面；还可确保制作出口感和质地较好的面条。

    一体式存储抽屉收纳塑性嘴和电源线

    一体式存储抽屉收纳塑性嘴和电源线

    内置塑形嘴和电源线存储功能，收纳轻松，厨房整洁。

    尺寸小巧，便于厨房存放

    尺寸小巧，便于厨房存放

    它采用无缝和紧凑型设计。您可以摆放在桌台上或存放在橱柜中，不会占用大量空间。

    富有创意灵感的食谱

    富有创意灵感的食谱

    随附由烹饪专家编写的食谱，为您提供自制新鲜、美味面条的灵感。

    4 种经典意面类型，包括意大利细面、通心粉、宽面条

    4 种经典意面类型，包括意大利细面、通心粉、宽面条

    要制作您喜爱的面条形状，只需将其中一个意面塑形嘴连接到意面机。机器提供 4 种默认的经典塑形圆嘴，可制作意大利细面、通心粉、宽面条和千层面。专业塑形嘴可进行双挤压过程，以确保意面和面条顺滑。

    只需 18 分钟即可制作 450 克新鲜的面条

    飞利浦自动面条机让您更轻松地在家制作各种面条。现在，您可以更频繁地制作新鲜的面条，省时省力，轻松便捷。

    添加您喜爱的原料，制作您的专属面条

    使用不同类型的面粉，如全麦、硬粒小麦、斯佩尔特小麦，制作您喜爱的健康意面。您还可以使用各种蔬菜汁（如胡萝卜汁、甜菜汁或菠菜汁）以增添风味。

    加长型揉面腔使面团顺滑有弹性

    长揉面槽，可确保提供理想揉面流程，从而使面团富有弹性。

    出众设计的搅拌棒有效搅拌面团

    出众设计的揉面槽具有多个弧度设计的叶片，从各个角度充分地混合面粉和液体。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 清洁工具
      • 量杯
      • 美味食谱手册

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      功率
      150  W
      电压
      220 - 240  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      白色
      控制面板颜色
      暗白

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      400 x 230 x 323  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      350 x 135 x 287  mm
      产品重量
      4.7  kg
      重量（含包装）
      6.4  kg

    • 普通参数

      塑形嘴数量
      4
      产品功能
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 安全锁

    • 表面处理

      机身材料
      塑料
      附件材料
      塑料

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