Viva Collection 自动面条机
轻松快速制作您喜欢的新鲜面条
飞利浦 Viva 系列自动面条机提供全自动解决方案，无需花费大量时间和制作技巧就能享受多种新鲜面条；同时，体积小巧可以轻松放在厨房一角和储物柜中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松快速制作您喜欢的新鲜面条
只需动手添加原料，其他交给面条器自动完成
可拆卸部件，易于组装和清洁
飞利浦 Viva 系列面条机采用可拆卸组件，轻松安装、拆卸和清洁。
自动揉面，可制作各种面条
飞利浦 Viva 系列自动面条机不仅可快速自动搅拌、揉面和压面；还可确保制作出口感和质地较好的面条。
一体式存储抽屉收纳塑性嘴和电源线
内置塑形嘴和电源线存储功能，收纳轻松，厨房整洁。
尺寸小巧，便于厨房存放
它采用无缝和紧凑型设计。您可以摆放在桌台上或存放在橱柜中，不会占用大量空间。
富有创意灵感的食谱
随附由烹饪专家编写的食谱，为您提供自制新鲜、美味面条的灵感。
4 种经典意面类型，包括意大利细面、通心粉、宽面条
要制作您喜爱的面条形状，只需将其中一个意面塑形嘴连接到意面机。机器提供 4 种默认的经典塑形圆嘴，可制作意大利细面、通心粉、宽面条和千层面。专业塑形嘴可进行双挤压过程，以确保意面和面条顺滑。
只需 18 分钟即可制作 450 克新鲜的面条
飞利浦自动面条机让您更轻松地在家制作各种面条。现在，您可以更频繁地制作新鲜的面条，省时省力，轻松便捷。
添加您喜爱的原料，制作您的专属面条
使用不同类型的面粉，如全麦、硬粒小麦、斯佩尔特小麦，制作您喜爱的健康意面。您还可以使用各种蔬菜汁（如胡萝卜汁、甜菜汁或菠菜汁）以增添风味。
加长型揉面腔使面团顺滑有弹性
长揉面槽，可确保提供理想揉面流程，从而使面团富有弹性。
出众设计的搅拌棒有效搅拌面团
出众设计的揉面槽具有多个弧度设计的叶片，从各个角度充分地混合面粉和液体。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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附件
- 随附
-
-
技术规格
- 电线长度
-
1
m
- 功率
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150
W
- 电压
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220 - 240
V
- 频率
-
50
Hz
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设计
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
暗白
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
400 x 230 x 323
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
350 x 135 x 287
mm
- 产品重量
-
4.7
kg
- 重量（含包装）
-
6.4
kg
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普通参数
- 塑形嘴数量
-
4
- 产品功能
-
-
表面处理
- 机身材料
-
塑料
- 附件材料
-
塑料
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