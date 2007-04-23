Philips Sonicare Sensiflex 充电式牙刷
双重洁齿
经验证，飞利浦 Sensiflex 1610 电动牙刷比手动牙刷能够更有效地清洁牙齿，可以实现双重洁齿的效果，同时清洁牙齿表面以及牙缝中难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥130.00
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Philips Sonicare Sensiflex 充电式牙刷
清洁可见的牙齿表面
半月型刷头清洁可见牙齿表面的同时，还可以清除牙缝中难以触及的牙菌斑。
技术规格
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 电线长度
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1.16
米
- 充电时间
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16
小时
- 功耗
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2.9
瓦
- 双刷头
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组合刷头每分钟可产生 15,000 次震动。
- 操作时间（电量从满到空）
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25
分钟
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包含
- 充电座，带有刷头存放栓
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是
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清洁效能
- 刷头
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1
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