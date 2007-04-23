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  • 双重洁齿 双重洁齿 双重洁齿

    Philips Sonicare Sensiflex 充电式牙刷

    HX1610/02

    双重洁齿

    经验证，飞利浦 Sensiflex 1610 电动牙刷比手动牙刷能够更有效地清洁牙齿，可以实现双重洁齿的效果，同时清洁牙齿表面以及牙缝中难以触及的牙菌斑。

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    官方建议零售价: ￥130.00

    Philips Sonicare Sensiflex 充电式牙刷

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    双重洁齿

    旗舰电动牙刷

    • 1 种模式
    清洁可见的牙齿表面

    清洁可见的牙齿表面

    半月型刷头清洁可见牙齿表面的同时，还可以清除牙缝中难以触及的牙菌斑。

    令牙齿更加自然洁白

    令牙齿更加自然洁白

    可进行调节以保持最适当的刷牙力度

    可进行调节以保持最适当的刷牙力度

    技术规格

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      电线长度
      1.16  米
      充电时间
      16  小时
      功耗
      2.9  瓦
      双刷头
      组合刷头每分钟可产生 15,000 次震动。
      操作时间（电量从满到空）
      25  分钟

    • 包含

      充电座，带有刷头存放栓

    • 清洁效能

      刷头
      1

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