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  • 清除多达 5 倍的牙菌斑 清除多达 5 倍的牙菌斑 清除多达 5 倍的牙菌斑

    Sonicare Electric Toothbrush 5300 系列

    HX5161/05

    清除多达 5 倍的牙菌斑

    Scientific and long-lasting teeth cleaning

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    Sonicare Electric Toothbrush 5300 系列

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    清除多达 5 倍的牙菌斑

    • 5 种模式
    • 5 种模式
    压力感应器

    压力感应器

    通过在过压情况下自动减速来保护牙龈。

    简易模式

    简易模式

    专为新用户设计，可从手动牙刷顺利地过渡到电动牙刷。

    清除多达 5 倍的牙菌斑

    清除多达 5 倍的牙菌斑

    新型 Sonicare 声波震动电机可产生 31,000 次/分钟的强烈震动频率，提供强大的清洁能力，同时不会伤害牙齿。

    Sonicare 牙刷头

    Sonicare 牙刷头

    优化牙菌斑防御牙刷头 (C2)。

    巴氏手柄设计

    巴氏手柄设计

    通过全新的“巴氏”手柄设计，帮助形成科学的刷牙习惯。

    技术规格

    • 功率

      电压
      220-240 伏

    • 功率

      电压
      220-240 伏

    • 设计和外观

      颜色
      抹茶绿

    • 服务

      保修
      2 年有限保修

    • 操作简易

      牙刷柄兼容性
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      牙刷头系统
      轻松卡入式牙刷柄
      刷牙时间
      长达 60 天

    • 包含

      刷头
      2 支优化牙菌斑防御牙刷头 (C2)

    • 清洁效能

      速度
      牙刷每分钟震动达 31,000 次

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      敏感
      轻柔清洁敏感牙龈
      亮眸
      1 分钟模式适合快速清洁
      深层清洁
      3 分钟深度清洁
      操作方便
      初次使用时，请轻柔清洁

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