Philips Sonicare Sensitive 迷你型声波震动牙刷头
柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。
飞利浦 Sonicare Sensitive 牙刷头特别适合那些希望减缓敏感牙齿和牙龈疼痛的人士。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥209.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare Sensitive 迷你型声波震动牙刷头
柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。
为敏感牙齿和牙龈带来非凡的清洁效果
采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用柔软刷毛，具有轻柔高效的清洁效果。它还采用特别的外形设计，能缓和对牙齿的冲击，带来更轻柔的刷牙体验。并提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。
比手动牙刷更有效地清除牙菌斑
经临床证明，较手动牙刷相比，我们的飞利浦 Sonicare 敏感型牙刷头可提供较好的牙菌斑去除效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
是养成健康口腔护理习惯的一部分
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
提示型刷毛可确保高效清洁
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
技术规格
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设计和外观
- 颜色
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白色
- 刷毛硬度
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柔软
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
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设计精巧
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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2 系列牙菌斑防御型
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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EasyClean
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FlexCare
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致臻护齿型
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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包含
- 刷头
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3 支标准敏感型牙刷头
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
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健康益处
- 去除牙菌斑
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有助于去除牙菌斑
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