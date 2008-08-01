Philips Sonicare HealthyWhite 充电式声波震动牙刷
牙齿更洁白、更健康
人人都想拥有一口亮白的牙齿。您是否也希望自然洁白的牙齿恒久闪亮？事实证明，HealthyWhite 的净白模式只需两周时间便可清除日常累积起来的牙渍。 查看所有优势
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Philips Sonicare HealthyWhite 充电式声波震动牙刷
Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
弯曲式刷头颈，更有效接触后牙
牙刷头出众的具角度的刷头颈更容易接触后牙，高效清除难以触及的牙菌斑。
专利声波技术令牙齿更添自然亮白
这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。
经实验表明，安全且柔和
以下情况可以放心使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。
两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验
刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷
净白模式：实践证明可有效清除牙渍
2 分钟清洁模式，另外附加 30 秒美白模式，重点作用于可见的前排牙齿。有效清除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍。2 周内即可令牙齿加倍亮白。*
敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和而彻底地清洁敏感的牙龈
清洁模式：标准 2 分钟模式
出众的日常清洁效果，帮助维持牙齿洁白
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 3 周**
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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雾白
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 把手
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- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 3 周**
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包含
- 牙刷柄
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1 个 HealthyWhite 健康亮白型声波震动牙刷手柄
- 刷头
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1 个 ProResults 标准牙刷头
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1 个 ProResults 迷你型牙刷头
- 出行收纳包
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1
- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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去除高达 90% 的牙齿色斑*
- 健康益处
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帮助改善牙龈健康
- 时间设定
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 美白益处
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令牙齿加倍亮白
- 速度
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高达 62000 次电刷运动/分钟
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 敏感
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温和地清洁牙齿和牙龈
- 清洁与美白
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2 分钟清洁 + 30 秒亮白
- *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
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