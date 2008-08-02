HX6732/02
使牙齿更洁白、更健康，持久长效
人人都想拥有一口亮白的牙齿。您是否也希望自然洁白的牙齿恒久闪亮？事实证明，Sonicare HealthyWhite 电动牙刷 HX6732/02 的净白模式只需两周时间便可清除日常累积起来的牙渍。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷
2 分钟清洁模式，另外附加 30 秒美白模式，重点作用于可见的前排牙齿。有效清除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍。2 周内即可令牙齿加倍亮白。*
这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。
专利声波技术比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和而彻底地清洁敏感的牙龈
Sonicare 电动牙刷独特流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
出众的日常清洁效果，帮助维持牙齿洁白
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
模式
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