Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷
声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯
飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥479.00
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Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷
声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯
儿童系列电动牙刷
2 种牙刷头规格
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷有两种规格刷头，专为轻柔清洁并为保护不同阶段牙齿发育而设计
KidTimer 帮助增加刷牙时间
为帮助孩子更好地养成良好的饮食和睡眠习惯，这款电动牙刷会在 90 天内慢慢延长刷牙时间，直至达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间，让孩子自然地养成健康的生活习惯。
2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。
这款电动牙刷带有两项儿童友好电动模式，可为不同年龄段的孩子提供正确清洁，低挡模式适合年龄较小的儿童，高挡模式适合年龄稍大的儿童。
有趣的可互换 K3 贴纸，让您进行定制
让孩子们获得各自独一无二的牙刷
比孩子的手动牙刷更有效地清除牙菌斑
飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷可去除比手动牙刷高达 75% 的牙菌斑*
多种手柄设计，适用于父母和孩子
采用人体工程学设计，有助于孩子正确独立地刷牙
Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
出众流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
牙科专家为自己的孩子首选
91% 身为父母的牙科专业人士为自己的孩子选择了飞利浦 Sonicare For Kids **
牙刷头专为保护您的牙齿而设计
此款电动牙刷的牙刷头经过精心设计，有助于保护成长中的牙齿
防滚造型
坚实的手柄设计可让儿童竖立存放，以及在牙刷平方时挤上牙膏。
技术规格
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功率
- 电压
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100-240 伏
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技术规格
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 3 周**
- 电池
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充电式设计
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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Aqua
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 显示屏
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液晶显示屏
- 把手
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- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 3 周**
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包含
- 牙刷柄
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1 个 Sonicare for Kids
- 刷头
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1 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头
- 贴纸
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- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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效果提升 75%*
- 健康益处
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有助于养成健康的口腔护理习惯
- 速度
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高达 62000 次电刷运动/分钟
- 时间设定
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KidTimer 儿童刷牙定时提示和 Quadpacer 30 秒时段计时器
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模式
- 电动模式
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2
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- 对付难以触及的角落
- * 美国牙科专家对 4 - 10 岁的儿童所做的有关飞利浦 Sonicare 的家庭调查
- ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟
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