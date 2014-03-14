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  • 声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯 声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯 声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷

    HX6311/07

    声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。

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    官方建议零售价: ￥479.00

    Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷

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    声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    儿童系列电动牙刷

    • 2 种模式
    • 1 个牙刷头
    • 8 个贴纸
    2 种牙刷头规格

    2 种牙刷头规格

    这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷有两种规格刷头，专为轻柔清洁并为保护不同阶段牙齿发育而设计

    KidTimer 帮助增加刷牙时间

    KidTimer 帮助增加刷牙时间

    为帮助孩子更好地养成良好的饮食和睡眠习惯，这款电动牙刷会在 90 天内慢慢延长刷牙时间，直至达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间，让孩子自然地养成健康的生活习惯。

    2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。

    2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。

    这款电动牙刷带有两项儿童友好电动模式，可为不同年龄段的孩子提供正确清洁，低挡模式适合年龄较小的儿童，高挡模式适合年龄稍大的儿童。

    有趣的可互换 K3 贴纸，让您进行定制

    有趣的可互换 K3 贴纸，让您进行定制

    让孩子们获得各自独一无二的牙刷

    比孩子的手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    比孩子的手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷可去除比手动牙刷高达 75% 的牙菌斑*

    多种手柄设计，适用于父母和孩子

    多种手柄设计，适用于父母和孩子

    采用人体工程学设计，有助于孩子正确独立地刷牙

    Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

    Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

    出众流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

    牙科专家为自己的孩子首选

    牙科专家为自己的孩子首选

    91% 身为父母的牙科专业人士为自己的孩子选择了飞利浦 Sonicare For Kids **

    牙刷头专为保护您的牙齿而设计

    牙刷头专为保护您的牙齿而设计

    此款电动牙刷的牙刷头经过精心设计，有助于保护成长中的牙齿

    防滚造型

    防滚造型

    坚实的手柄设计可让儿童竖立存放，以及在牙刷平方时挤上牙膏。

    技术规格

    • 功率

      电压
      100-240 伏

    • 技术规格

      操作时间（电量从满到空）
      长达 3 周**
      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      Aqua

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      显示屏
      液晶显示屏
      把手
      • 设计纤巧，符合人体工学
      • 橡胶手柄，易于把握
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      刷牙时间
      长达 3 周**

    • 包含

      牙刷柄
      1 个 Sonicare for Kids
      刷头
      1 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头
      贴纸
      • 8 个自定义贴纸
      • 2 张 Bonus 贴纸
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      效果提升 75%*
      健康益处
      有助于养成健康的口腔护理习惯
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      时间设定
      KidTimer 儿童刷牙定时提示和 Quadpacer 30 秒时段计时器

    • 模式

      电动模式
      2

    Badge-D2C

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    • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
    • 对付难以触及的角落
    • * 美国牙科专家对 4 - 10 岁的儿童所做的有关飞利浦 Sonicare 的家庭调查
    • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟

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