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Philips Sonicare For Kids

儿童电动牙刷

HX6311/07
Sonicare
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  • 声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯 声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯 声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯
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    Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷

    HX6311/07

    声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥479.00

    Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷

    声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势

    声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥479.00

    Philips Sonicare For Kids 儿童电动牙刷

    声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

    飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势

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      声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯

      儿童系列电动牙刷

      • 2 种模式
      • 1 个牙刷头
      • 8 个贴纸

      2 种牙刷头规格

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷有两种规格刷头，专为轻柔清洁并为保护不同阶段牙齿发育而设计

      KidTimer 帮助增加刷牙时间

      为帮助孩子更好地养成良好的饮食和睡眠习惯，这款电动牙刷会在 90 天内慢慢延长刷牙时间，直至达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间，让孩子自然地养成健康的生活习惯。

      2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。

      这款电动牙刷带有两项儿童友好电动模式，可为不同年龄段的孩子提供正确清洁，低挡模式适合年龄较小的儿童，高挡模式适合年龄稍大的儿童。

      有趣的可互换 K3 贴纸，让您进行定制

      让孩子们获得各自独一无二的牙刷

      比孩子的手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷可去除比手动牙刷高达 75% 的牙菌斑*

      多种手柄设计，适用于父母和孩子

      采用人体工程学设计，有助于孩子正确独立地刷牙

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      出众流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

      牙科专家为自己的孩子首选

      91% 身为父母的牙科专业人士为自己的孩子选择了飞利浦 Sonicare For Kids **

      牙刷头专为保护您的牙齿而设计

      此款电动牙刷的牙刷头经过精心设计，有助于保护成长中的牙齿

      防滚造型

      坚实的手柄设计可让儿童竖立存放，以及在牙刷平方时挤上牙膏。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        Aqua

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 包含

        贴纸
        • 8 个自定义贴纸
        • 2 张 Bonus 贴纸
        刷头
        1 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头
        充电器
        1
        牙刷柄
        1 个 Sonicare for Kids

      • 清洁效能

        提醒功能
        KidTimer 儿童刷牙定时提示和 Quadpacer 30 秒时段计时器
        性能
        效果提升 75%*
        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        有助于养成健康的口腔护理习惯

      • 功率

        电压
        100-240 伏

      • 模式

        电动模式
        2

      • 操作简易

        手柄
        • 设计纤巧，符合人体工学
        • 橡胶手柄，易于把握
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**

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        * 官方建议零售价

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            监管信息
            制造商地址
            产品风险
            • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
            • 对付难以触及的角落
            • * 美国牙科专家对 4 - 10 岁的儿童所做的有关飞利浦 Sonicare 的家庭调查
            • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟

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