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  • 交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好 交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好 交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

    Philips Sonicare For Kids 飞利浦儿童电动牙刷

    HX6322/04

    交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

    让儿童在刷牙的同时学习刷牙技巧。飞利浦 Sonicare For Kids 儿童电动牙刷 -蓝牙牙刷， 可与有趣的应用程序进行交互，帮助儿童获得出色的刷牙效果，轻松延长刷牙时间。儿童在获得乐趣的同时可以学习刷牙技巧，受益一生。

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    官方建议零售价: ￥449.00

    Philips Sonicare For Kids 飞利浦儿童电动牙刷

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    交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

    令人兴奋的刷牙启蒙，养成终生健康习惯

    • 内置蓝牙®
    • 刷牙指导应用程序
    • 2 支牙刷头
    • 2 种模式
    交互式应用程序让儿童对刷牙感到兴奋

    交互式应用程序让儿童对刷牙感到兴奋

    交互式乐趣和飞利浦 Sonicare 技术

    98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了*

    98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了*

    借助飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序，儿童可以了解如何正确独立刷牙。应用程序可通过蓝牙与孩子的声波震动牙刷同步，展示正确的刷牙技巧并追踪刷牙效果。儿童可了解刷牙情况，通过出色地完成任务来赢得令人兴奋的奖励。应用程序具有启发性和有效性，接受调查的 98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了。这是一种有趣的方式，可帮助儿童养成终身健康的口腔护理习惯。

    成功完成刷牙环节即可赢得令人兴奋的奖励

    成功完成刷牙环节即可赢得令人兴奋的奖励

    我们的飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序将刷牙的乐趣提升至全新境界。该应用程序的中心人物是非常喜欢保持牙齿清洁的可爱牙宝。儿童在照顾牙宝的同时能够获得应用程序刷牙指导的激励，轻松延长刷牙时间，获得更出色的刷牙效果。每当儿童的刷牙效果不错时，牙宝便会变得更加快乐；每次成功完成刷牙环节，儿童便会赢得奖励。儿童可以解锁各种附件，对牙宝进行个性化装扮，或者为牙宝赢得食物，她喜欢健康的饮食。家长甚至可以自行选择应用程序中设置的奖励。

    即使不使用应用程序仍可追踪刷牙时间

    即使不使用应用程序仍可追踪刷牙时间

    即使不使用应用程序仍可追踪刷牙时间

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      Aqua

    • 服务

      保修
      2 年有限保修

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android 手机
      • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
      iOS 兼容性
      • iPhone 4S 或更高版本
      • iPad 第 3 代或更高版本
      • 兼容 iOS7 操作系统

    • 操作简易

      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      把手
      • 橡胶手柄，易于把握
      • 设计纤巧，符合人体工学

    • 包含

      牙刷柄
      1 个 Sonicare for Kids 蓝牙刷柄
      贴纸
      • 8 个自定义贴纸
      • 2 张 Bonus 贴纸
      刷头
      • 1 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头
      • 1 个 Sonicare for Kids 小型牙刷头
      充电器
      1

    • 清洁效能

      健康益处
      有助于养成健康的口腔护理习惯
      性能
      效果提升 75%*
      时间设定
      KidTimer 儿童刷牙定时提示和 Quadpacer 30 秒时段计时器
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟

    • 模式

      电动模式
      2

    • 软件支持

      软件更新
      Philips 可在购买日期后提供为期 2 年的相关软件更新。

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    • 与独立使用牙刷相比，接受调查的家长
    • * 与手动牙刷相比
    • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟
    • *** 美国牙科专家对 4 - 10 岁儿童所做的相关调查

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