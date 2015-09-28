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交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好
让儿童在刷牙的同时学习刷牙技巧。飞利浦 Sonicare For Kids 儿童电动牙刷 -蓝牙牙刷， 可与有趣的应用程序进行交互，帮助儿童获得出色的刷牙效果，轻松延长刷牙时间。儿童在获得乐趣的同时可以学习刷牙技巧，受益一生。查看所有优势
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交互式乐趣和飞利浦 Sonicare 技术
借助飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序，儿童可以了解如何正确独立刷牙。应用程序可通过蓝牙与孩子的声波震动牙刷同步，展示正确的刷牙技巧并追踪刷牙效果。儿童可了解刷牙情况，通过出色地完成任务来赢得令人兴奋的奖励。应用程序具有启发性和有效性，接受调查的 98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了。这是一种有趣的方式，可帮助儿童养成终身健康的口腔护理习惯。
我们的飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序将刷牙的乐趣提升至全新境界。该应用程序的中心人物是非常喜欢保持牙齿清洁的可爱牙宝。儿童在照顾牙宝的同时能够获得应用程序刷牙指导的激励，轻松延长刷牙时间，获得更出色的刷牙效果。每当儿童的刷牙效果不错时，牙宝便会变得更加快乐；每次成功完成刷牙环节，儿童便会赢得奖励。儿童可以解锁各种附件，对牙宝进行个性化装扮，或者为牙宝赢得食物，她喜欢健康的饮食。家长甚至可以自行选择应用程序中设置的奖励。
即使不使用应用程序仍可追踪刷牙时间
功率
技术规格
设计和外观
服务
兼容性
操作简易
包含
清洁效能
模式
软件支持
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