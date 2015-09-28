98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了*

借助飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序，儿童可以了解如何正确独立刷牙。应用程序可通过蓝牙与孩子的声波震动牙刷同步，展示正确的刷牙技巧并追踪刷牙效果。儿童可了解刷牙情况，通过出色地完成任务来赢得令人兴奋的奖励。应用程序具有启发性和有效性，接受调查的 98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了。这是一种有趣的方式，可帮助儿童养成终身健康的口腔护理习惯。