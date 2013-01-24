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Philips Sonicare For Kids

飞利浦儿童电动牙刷

HX6322/29
Sonicare
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  • 交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好 交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好 交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好
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    Philips Sonicare For Kids 飞利浦儿童电动牙刷

    HX6322/29

    交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

    让儿童在刷牙的同时学习刷牙技巧。飞利浦 Sonicare For Kids 蓝牙牙刷可与有趣的应用程序进行交互，帮助儿童获得出色的刷牙效果，轻松延长刷牙时间。儿童在获得乐趣的同时可以学习刷牙技巧，受益一生。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    Philips Sonicare For Kids 飞利浦儿童电动牙刷

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      交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

      令人兴奋的刷牙启蒙，养成终生健康习惯

      • 内置蓝牙®
      • 刷牙指导应用程序
      • 2 支刷头和 8 张贴纸
      • 2 种模式
      交互式应用程序让儿童对刷牙感到兴奋

      交互式应用程序让儿童对刷牙感到兴奋

      飞利浦 Sonicare for Kids 应用程序可与儿童声波震动牙刷同步，通过游戏帮助他们学习口腔护理。儿童的刷牙指导可以对他们进行激励，轻松延长刷牙时间，获得出色的刷牙效果。各环节均从对正确刷牙技巧进行清晰易懂的视觉指导开始，应用程序的进度监控会追踪整体刷牙效果。儿童在学习刷牙的同时获得乐趣，家长能对孩子的刷牙效果进行检查。

      98% 的家长表示，让孩子刷牙时间长、效果好变得简单多了*

      98% 的家长表示，让孩子刷牙时间长、效果好变得简单多了*

      借助飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序，儿童可以了解如何正确独立刷牙。应用程序可通过蓝牙与孩子的声波震动牙刷同步，展示正确的刷牙技巧并追踪刷牙效果。儿童可了解刷牙情况，通过出色地完成任务来赢得令人兴奋的奖励。应用程序具有启发性和有效性，接受调查的 98% 的家长表示，让孩子刷牙时间长、效果好变得简单多了。这是一种有趣的方式，可帮助儿童养成终身健康的口腔护理习惯。

      成功完成刷牙环节即可赢得令人兴奋的奖励

      成功完成刷牙环节即可赢得令人兴奋的奖励

      我们的飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序将刷牙的乐趣提升至全新境界。该应用程序的中心人物是非常喜欢保持牙齿清洁的可爱牙宝。儿童在照顾牙宝的同时能够获得应用程序刷牙指导的激励，轻松延长刷牙时间，获得出色的刷牙效果。每当儿童的刷牙效果不错时，牙宝便会变得快乐；每次成功完成刷牙环节，儿童便会赢得奖励。儿童可以解锁各种附件，对牙宝进行个性化装扮，或者为牙宝赢得食物，她喜欢健康的饮食。家长甚至可以自行选择应用程序中设置的奖励。

      即使不使用应用程序仍可追踪刷牙时间

      即使不使用应用程序仍可追踪刷牙时间

      借助飞利浦 Sonicare For Kids 蓝牙牙刷，该应用程序的 Quadpacer 30 秒时段计时器可实时追踪刷牙环节。其可以识别刷牙环节开始、暂停和结束的时间。得益于刷柄上集成的记忆和时间戳，您甚至可以在不使用应用程序时保存多达 20 次刷牙环节。下次将应用程序与刷柄配合使用时，这些刷牙环节详情会同步至应用程序的日历。仍可对成功刷牙环节进行采集，儿童可以轻松查看自己的刷牙进度。

      KidTimer 和 KidPacer 帮助养成终生正确刷牙习惯

      KidTimer 和 KidPacer 帮助养成终生正确刷牙习惯

      为鼓励儿童养成正确的刷牙习惯，飞利浦 Sonicare For Kids 蓝牙电动牙刷可连接应用程序并帮助儿童慢慢增加刷牙时间，达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。使用应用程序时，儿童可以模仿应用程序的刷牙指导，仔细刷净口腔的各个部分。刷牙指导会鼓励儿童增加清洁口腔各区域的时间。因为延长刷牙时间，牙宝便会对儿童进行褒奖，会为真正洁净的牙齿而欢欣鼓舞。这种有趣的训练有助于养成终生正确的刷牙习惯。

      流动洁力，强力清洁牙缝

      流动洁力，强力清洁牙缝

      孩子只需学习刷牙，剩下的交给我们的声波技术即可。飞利浦 Sonicare 电动牙刷创新的流动洁力可轻柔、有效地抵达牙缝深处和牙龈周围。借助每秒钟 500 次震动，声波洁力有助于在儿童成长期间培养正确刷牙技巧以达到更好的刷牙效果。该项技术让飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷比手动牙刷的效率高出 75%，让您可以获得更满意的刷牙效果。

      有趣的可互换贴纸，让您进行定制

      有趣的可互换贴纸，让您进行定制

      儿童可以利用趣味手柄贴纸选择自己牙刷的外观。每个声波震动牙刷包装盒中均提供 8 种可互换设计的贴纸，儿童可以经常性地随意为牙刷换装。结合改变定制应用程序人物形象的机会，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷的体验全部围绕随时进行有效口腔护理和获得刷牙乐趣而设计。

      2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。

      2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。

      这款电动牙刷带有两项儿童友好电动模式，可为不同年龄段的孩子提供正确清洁，低挡模式适合年龄较小的儿童，高挡模式适合年龄稍大的儿童。

      2 种牙刷头规格

      2 种牙刷头规格

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷配有两支同一规格的刷头（迷你型）。您也可以另外购买小规格刷头。飞利浦 Sonicare for Kids 刷头规格专为轻柔清洁并为保护不同阶段牙齿发育而设计。

      多种手柄设计，适用于父母和孩子

      多种手柄设计，适用于父母和孩子

      刷柄采用人体工程学设计，使孩子能够独立刷牙，或与家长一起刷牙。每支飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷均配有经过巧妙设计的刷柄，使家长和孩子可以一起刷牙（如果他们愿意）。稳固的握把确保小手可以轻松地独立掌控牙刷，而宽大设计则为家长在必要时提供帮助预留了握持空间。坚实的手柄设计让儿童可以轻松地直立存放牙刷，以及在牙刷平放时挤上牙膏。

      牙刷头专为保护您的牙齿而设计

      牙刷头专为保护您的牙齿而设计

      此款电动牙刷的牙刷头经过精心设计，有助于保护成长中的牙齿

      牙科专家为自己的孩子的理想选择

      牙科专家为自己的孩子的理想选择

      91% 身为父母的牙科专业人士为自己的孩子选择了飞利浦 Sonicare For Kids ****

      技术规格

      • 模式

        电动模式
        2

      • 包含

        牙刷柄
        1 个 Sonicare for Kids 蓝牙刷柄
        刷头
        两支同一规格的刷头（迷你型）
        充电器
        1
        贴纸
        8 个自定义贴纸

      • 设计和外观

        颜色
        Aqua

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        性能
        效果提升 75%*
        健康益处
        有助于养成健康的口腔护理习惯
        提醒功能
        KidTimer 儿童刷牙定时提示和 Quadpacer 30 秒时段计时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        • 橡胶手柄，易于把握
        • 设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 兼容性

        Android 兼容性
        • Android 手机
        • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
        iOS 兼容性
        • iPhone 4S 或更高版本
        • iPad 第 3 代或更高版本
        • 兼容 iOS 11 操作系统

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周
        电池类型
        锂离子

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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            奖项

            • 与独立使用牙刷相比，接受调查的家长
            • * 与手动牙刷相比
            • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟
            • *** 美国牙科专家对 4 - 10 岁儿童所做的相关调查