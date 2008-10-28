Philips Sonicare For Kids 充电式声波震动牙刷
鼓励健康的独立刷牙
飞利浦 Sonicare 电动牙刷可保护成长中的牙齿 查看所有优势
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Philips Sonicare For Kids 充电式声波震动牙刷
适用于各年龄阶段的牙刷头，用于保护儿童牙齿
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷有两种规格刷头，专为轻柔清洁并在主要发育阶段保护牙齿而设计
防滚造型
坚实的手柄设计可让儿童竖立存放，以及在牙刷平方时挤上牙膏。
多种手柄设计，适用于父母和孩子
人体工程学设计，可让父母和孩子一起刷牙或独立刷牙
Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
有趣的可互换面板，让您进行定制
让孩子定制自己的牙刷
KidPacer 提供有趣动听的音乐铃声
在牙医建议的 2 分钟刷牙时间里，KidPacer 可鼓励孩子有效地刷洗整个口腔
KidTimer 帮助增加刷牙时间
90 天缓慢增加刷牙时间，将刷牙时间增加到牙医建议的 2 分钟刷牙时间
2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。
2 种儿童友好电动模式适用于不同年龄段，可为不同年龄段的儿童提供轻柔清洁。另外还提供适合 4 岁或以上儿童的低模式和 7 岁或以上儿童的高模式
牙刷头专为保护您的牙齿而设计
牙刷头专为保护您的牙齿而设计
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 3 周**
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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红色，带 3 个可互换面板
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 显示屏
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液晶显示屏
- 把手
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- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 3 周**
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包含
- 牙刷柄
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1 个 Sonicare for Kids
- 刷头
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- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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效果提升 75%*
- 健康益处
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有助于养成健康的口腔护理习惯
- 时间设定
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KidTimer 儿童刷牙定时提示和 Quadpacer 30 秒时段计时器
- 速度
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高达 62000 次电刷运动/分钟
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模式
- 电动模式
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2
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- 基于每天刷牙两次，每次两分钟，在标准模式下
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