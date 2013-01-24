飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来出色的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成轻柔清洁的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到出色的清洁效果。