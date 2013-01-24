排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 3 倍的牙菌斑。弧形刷毛贴合牙齿，能轻松清洁难以触及的部位。
借助 FlexCare 定制您的牙龈护理体验。通过 4 种模式增强清洁效果，包括：清洁模式——出色的全面清洁；牙龈护理模式—— 按摩牙龈，改善牙龈健康；美白模式——清除牙齿表面色渍；敏感模式——温和又彻底地清洁牙龈。
Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来出色的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成轻柔清洁的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到出色的清洁效果。
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy-start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次体验中会慢慢增加刷牙动力，从而帮您达到建议的刷牙时长。
全面刷牙只需 2 分钟。QuadPacer 30 秒时段计时器会在口腔内各个区域的刷洗时间达到理想时间时通知您，Smartimer 2 分钟智能计时器则会在达到总时长后发出信号。
无论您有什么特殊需求，使用 Flexcare 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，甚至可用于牙龈疾病的日常护理。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务