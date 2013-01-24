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Philips Sonicare FlexCare

充电式声波震动牙刷

HX6921/01
Sonicare
Sonicare
  • 出色的牙缝清洁效果 出色的牙缝清洁效果 出色的牙缝清洁效果
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    Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷

    HX6921/01

    出色的牙缝清洁效果

    FlexCare+ 电动牙刷将我们的声波技术与 4 种刷牙模式相结合，是您实现全面美白和清洁牙齿的解决方案。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷

    出色的牙缝清洁效果

    FlexCare+ 电动牙刷将我们的声波技术与 4 种刷牙模式相结合，是您实现全面美白和清洁牙齿的解决方案。 查看所有优势

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      出色的牙缝清洁效果

      为温和清洁牙齿和牙龈而打造的牙刷

      • 4 种模式
      • 1 个牙刷头
      比手动牙刷高出 3 倍的牙菌斑清除效果

      比手动牙刷高出 3 倍的牙菌斑清除效果

      排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 3 倍的牙菌斑。弧形刷毛贴合牙齿，能轻松清洁难以触及的部位。

      4 种模式可供选择

      4 种模式可供选择

      借助 FlexCare 定制您的牙龈护理体验。通过 4 种模式增强清洁效果，包括：清洁模式——出色的全面清洁；牙龈护理模式—— 按摩牙龈，改善牙龈健康；美白模式——清除牙齿表面色渍；敏感模式——温和又彻底地清洁牙龈。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来出色的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成轻柔清洁的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到出色的清洁效果。

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy-start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次体验中会慢慢增加刷牙动力，从而帮您达到建议的刷牙时长。

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      全面刷牙只需 2 分钟。QuadPacer 30 秒时段计时器会在口腔内各个区域的刷洗时间达到理想时间时通知您，Smartimer 2 分钟智能计时器则会在达到总时长后发出信号。

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      无论您有什么特殊需求，使用 Flexcare 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，甚至可用于牙龈疾病的日常护理。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈

      • 包含

        刷头
        1 个 C1 ProResults 标准牙刷头
        充电器
        1
        手柄
        1 个 FlexCare+

      • 设计和外观

        颜色
        柳青

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        帮助改善牙龈健康
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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