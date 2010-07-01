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全面呵护牙龈
FlexCare+ 电动牙刷将我们的声波技术与 5 种刷牙模式相结合，是全面呵护您的牙龈的解决方案。您现在只需使用 2 周 FlexCare+，便可起到改善牙龈健康的作用。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
牙刷头出众的具角度的刷头颈更容易接触后牙，高效清除难以触及的牙菌斑。
这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。
以下情况可以放心使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷
5 种模式包括：2 分钟有效清洁牙齿的清洁模式、柔和而彻底地清洁牙龈的敏感模式、1 分钟快速清洁的速洁模式、按摩牙龈的按摩模式以及帮助您改善牙龈健康的牙龈保健模式。
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
模式
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