Philips Sonicare FlexCare+ 充电式声波震动牙刷
全面呵护牙龈
FlexCare+ 电动牙刷将我们的声波技术与 5 种刷牙模式相结合，是全面呵护您的牙龈的解决方案。您现在只需使用 2 周 FlexCare+，便可起到改善牙龈健康的作用。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare FlexCare+ 充电式声波震动牙刷
Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
弯曲式刷头颈，更有效接触后牙
牙刷头出众的具角度的刷头颈更容易接触后牙，高效清除难以触及的牙菌斑。
专利声波技术令牙齿更添自然亮白
这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。
经实验表明，安全且柔和
以下情况可以放心使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。
短短两周内提升牙龈健康
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。
两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验
刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷
5 种不同的模式，让您享受更好的清洁体验
5 种模式包括：2 分钟有效清洁牙齿的清洁模式、柔和而彻底地清洁牙龈的敏感模式、1 分钟快速清洁的速洁模式、按摩牙龈的按摩模式以及帮助您改善牙龈健康的牙龈保健模式。
紫外线牙刷头消毒器 - 牙刷更清洁，口腔更健康
集消毒、充电和存储功能于一身。紫外线牙刷头消毒器可杀灭 99% 的细菌和病毒，保证牙刷头的清洁。*
技术规格
-
功率
- 电压
-
110-220 伏
-
技术规格
- 电池
-
充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
-
长达 3 周**
- 电池类型
-
锂离子
-
设计和外观
- 颜色
-
白色搭配浅蓝
-
服务
- 保修
-
2 年全球保修
-
操作简易
- 显示屏
-
液晶显示屏
- 牙刷头系统
-
便捷的卡入式刷头
- 把手
-
- 电量不足指示
-
指示灯显示电池状态
- 刷牙时间
-
长达 3 周**
-
包含
- 牙刷柄
-
1 个 FlexCare+
- 刷头
-
-
1 个 ProResults 迷你型牙刷头
-
1 个 ProResults 标准牙刷头
- 出行收纳包
-
1
- 充电器
-
1
- 紫外线消毒器
-
否
-
清洁效能
- 健康益处
-
帮助改善牙龈健康
- 性能
-
清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑
- 时间设定
-
Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 速度
-
高达 62000 次电刷运动/分钟
- 美白益处
-
有助于自然去除牙齿色斑
-
模式
- 清洁
-
实现卓越的每日清洁
- 护龈
-
轻柔按摩牙龈
- 按摩
-
舒爽按摩
- 敏感
-
温和地清洁牙齿和牙龈
- 亮眸
-
1 分钟模式适合快速清洁
- 大肠杆菌、变形链球菌和单纯疱疹
- *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。