Philips Sonicare Series 7100 充电式牙刷
进阶护理，令牙齿更洁白**
洁白牙齿触手可及，只需 1 天*即可见效，牙菌斑清除效果更提升达 10 倍**。搭载新一代 Sonicare 声波震动技术，在带来强劲洁力的同时温和呵护，即便针对难以触及的区域亦能轻松清洁。 查看所有优势
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Philips Sonicare Series 7100 充电式牙刷
进阶护理，令牙齿更洁白**
可温和去除多达 10 倍牙菌斑**
- 1 天即可让牙齿更洁白*
- 牙菌斑清除效果提升达 10 倍**
- 去除多达 99.9% 的牙渍***
- 温和亮白
- 新一代 Sonicare 声波震动技术
1 天即可让牙齿更洁白*
配合 C3 智臻牙菌斑防御刷头，洁白牙齿触手可及。刷头中心采用五边形排列的致密硬毛丛，可亮白并抛光牙齿，只需 1 天*即可令牙齿更洁白。清除牙菌斑的效能达手动牙刷的 10 倍之多；与此同时，带给全口清新、极致的洁净感受。
新一代 Sonicare 声波震动技术
这款电动牙刷采用新一代 Sonicare 声波震动技术，为您提供真正均匀的全口清洁。电机可自动调节动力，即使在清洁难以触及的区域，性能表现亦能始终如一。每分钟高达 62,000 次刷毛震动，让您的牙齿和牙龈享受温和而有效的清洁。Sonicare 流动洁力技术驱动水流，深入齿间及牙龈线进行清洁。
额外支持，保护牙龈健康
这款 Sonicare 电动牙刷底部设有感应灯环，若您刷牙力度过大，它会发出柔和提醒。当灯环亮起时，只需减轻力度，即可有效保护牙龈。
选择您理想的清洁体验
12 种刷牙模式组合助您全面提升清洁效果。无论您想要更强劲的动力，还是针对性的清洁重点，都能满足需求。您可选择清洁、敏感、护龈或亮白模式。三种力度，任您选择。
刷牙建议尽在掌握
使用 Sonicare 电动牙刷和应用程序达成口腔健康目标。二者无缝协作，为您提供刷牙指导、提示和技巧以及个性化内容。两者结合，构筑坚不可摧的口腔健康守护屏障。
关爱相伴，便携随行
出行收纳包助您随心携带设备。其坚固耐用，妥善保护您的 Sonicare 牙刷；设计小巧，轻松滑入各类包袋，是您理想的旅途伴侣。
指导式刷牙体验
借助 Sonicare 清洁计时器，完美掌控刷牙时间。每过 20 秒，BrushPacer 就会提醒您清洁新区域。2 分钟后，SmartTimer 会提示刷牙已完成。
借助刷头更换提醒功能，始终保持最佳刷牙效果
您知道吗？刷头在三个月后的清洁效果会变差。牙科专业人士建议定期更换刷头，为此，飞利浦 Sonicare 牙刷配备了刷头更换提醒功能。设备将监测您的刷牙频率与力度，然后在需要时提醒您更换新刷头。
21 天的正常刷牙需求
充电一次可满足长达 21 天的正常刷牙需求，为您的日常生活带来全新的便利。
技术规格
-
强度
- 高
-
提升清洁效果
- 中等
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实现每日清洁
- 低
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适合敏感牙齿和牙龈
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功率
- 电压
-
100-240 伏
-
技术规格
- 操作时间（电量从满到空）
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21 天
- 电池
-
充电式设计
- 电池类型
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锂离子
- 关闭模式
-
N/A
- 低能耗模式
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0.08 瓦
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设计和外观
- 颜色
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黑
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服务
- 保修
-
2 年有限保修
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兼容性
- Android 兼容性
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使用配备蓝牙 4.0 及以上的 Android 手机
- 蓝牙无线技术
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已连接刷牙应用程序
- iOS 兼容性
-
使用配备蓝牙 4.0 及以上的 iPhone 手机
-
操作简易
- 牙刷柄兼容性
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便捷的卡入式刷头
- 电量不足指示
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当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
- 把手
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设计纤巧，符合人体工学
- 出行收纳包
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出行收纳包
- 时间设定
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BrushPacer 和 SmartTimer
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包含
- 把手
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1 7100 充电式牙刷
- 刷头
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1 个智臻牙菌斑防御牙刷头（C3）
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1 支钻石亮白型刷头 (W2)
- 出行收纳包
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1 个出行收纳包
- 充电器
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1 个 USB-A 充电器
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清洁效能
- 去除牙菌斑
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效果提升高达 10 倍**
- 速度
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62,000 次电刷运动/分钟
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 白
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去除表面污渍
- 敏感
-
适合敏感牙齿和牙龈
- 牙龈健康
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轻柔按摩牙龈
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精锐感知科技
- 压力反馈
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- 更换提醒
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BrushSync 让您知晓何时更换刷头
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Sonicare 应用程序
- 跟踪和进度报告
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随着时间推移监测您的刷牙模式，帮助您保持口腔卫生。
- 在亮白模式下配合主流美白牙膏使用
- *与手动牙刷相比
- **只需 3 天
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