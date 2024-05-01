新一代 Sonicare 声波震动技术

这款电动牙刷采用新一代 Sonicare 声波震动技术，为您提供真正均匀的全口清洁。电机可自动调节动力，即使在清洁难以触及的区域，性能表现亦能始终如一。每分钟高达 62,000 次刷毛震动，让您的牙齿和牙龈享受温和而有效的清洁。Sonicare 流动洁力技术驱动水流，深入齿间及牙龈线进行清洁。