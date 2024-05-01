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  • 进阶护理，令牙齿更洁白** 进阶护理，令牙齿更洁白** 进阶护理，令牙齿更洁白**

    Philips Sonicare Series 7100 充电式牙刷

    HX7481/02

    进阶护理，令牙齿更洁白**

    洁白牙齿触手可及，只需 1 天*即可见效，牙菌斑清除效果更提升达 10 倍**。搭载新一代 Sonicare 声波震动技术，在带来强劲洁力的同时温和呵护，即便针对难以触及的区域亦能轻松清洁。

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    Philips Sonicare Series 7100 充电式牙刷

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    可温和去除多达 10 倍牙菌斑**

    • 1 天即可让牙齿更洁白*
    • 牙菌斑清除效果提升达 10 倍**
    • 去除多达 99.9% 的牙渍***
    • 温和亮白
    • 新一代 Sonicare 声波震动技术
    1 天即可让牙齿更洁白*

    1 天即可让牙齿更洁白*

    配合 C3 智臻牙菌斑防御刷头，洁白牙齿触手可及。刷头中心采用五边形排列的致密硬毛丛，可亮白并抛光牙齿，只需 1 天*即可令牙齿更洁白。清除牙菌斑的效能达手动牙刷的 10 倍之多；与此同时，带给全口清新、极致的洁净感受。

    新一代 Sonicare 声波震动技术

    新一代 Sonicare 声波震动技术

    这款电动牙刷采用新一代 Sonicare 声波震动技术，为您提供真正均匀的全口清洁。电机可自动调节动力，即使在清洁难以触及的区域，性能表现亦能始终如一。每分钟高达 62,000 次刷毛震动，让您的牙齿和牙龈享受温和而有效的清洁。Sonicare 流动洁力技术驱动水流，深入齿间及牙龈线进行清洁。

    额外支持，保护牙龈健康

    额外支持，保护牙龈健康

    这款 Sonicare 电动牙刷底部设有感应灯环，若您刷牙力度过大，它会发出柔和提醒。当灯环亮起时，只需减轻力度，即可有效保护牙龈。

    选择您理想的清洁体验

    选择您理想的清洁体验

    12 种刷牙模式组合助您全面提升清洁效果。无论您想要更强劲的动力，还是针对性的清洁重点，都能满足需求。您可选择清洁、敏感、护龈或亮白模式。三种力度，任您选择。

    刷牙建议尽在掌握

    刷牙建议尽在掌握

    使用 Sonicare 电动牙刷和应用程序达成口腔健康目标。二者无缝协作，为您提供刷牙指导、提示和技巧以及个性化内容。两者结合，构筑坚不可摧的口腔健康守护屏障。

    关爱相伴，便携随行

    关爱相伴，便携随行

    出行收纳包助您随心携带设备。其坚固耐用，妥善保护您的 Sonicare 牙刷；设计小巧，轻松滑入各类包袋，是您理想的旅途伴侣。

    指导式刷牙体验

    指导式刷牙体验

    借助 Sonicare 清洁计时器，完美掌控刷牙时间。每过 20 秒，BrushPacer 就会提醒您清洁新区域。2 分钟后，SmartTimer 会提示刷牙已完成。

    借助刷头更换提醒功能，始终保持最佳刷牙效果

    借助刷头更换提醒功能，始终保持最佳刷牙效果

    您知道吗？刷头在三个月后的清洁效果会变差。牙科专业人士建议定期更换刷头，为此，飞利浦 Sonicare 牙刷配备了刷头更换提醒功能。设备将监测您的刷牙频率与力度，然后在需要时提醒您更换新刷头。

    21 天的正常刷牙需求

    21 天的正常刷牙需求

    充电一次可满足长达 21 天的正常刷牙需求，为您的日常生活带来全新的便利。

    技术规格

    • 强度

      提升清洁效果
      中等
      实现每日清洁
      适合敏感牙齿和牙龈

    • 功率

      电压
      100-240 伏

    • 技术规格

      操作时间（电量从满到空）
      21 天
      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子
      关闭模式
      N/A
      低能耗模式
      0.08 瓦

    • 设计和外观

      颜色

    • 服务

      保修
      2 年有限保修

    • 兼容性

      Android 兼容性
      使用配备蓝牙 4.0 及以上的 Android 手机
      蓝牙无线技术
      已连接刷牙应用程序
      iOS 兼容性
      使用配备蓝牙 4.0 及以上的 iPhone 手机

    • 操作简易

      牙刷柄兼容性
      便捷的卡入式刷头
      电量不足指示
      当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      出行收纳包
      出行收纳包
      时间设定
      BrushPacer 和 SmartTimer

    • 包含

      把手
      1 7100 充电式牙刷
      刷头
      • 1 个智臻牙菌斑防御牙刷头（C3）
      • 1 支钻石亮白型刷头 (W2)
      出行收纳包
      1 个出行收纳包
      充电器
      1 个 USB-A 充电器

    • 清洁效能

      去除牙菌斑
      效果提升高达 10 倍**
      速度
      62,000 次电刷运动/分钟

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      去除表面污渍
      敏感
      适合敏感牙齿和牙龈
      牙龈健康
      轻柔按摩牙龈

    • 精锐感知科技

      压力反馈
      • 光环呈紫色光芒
      • 振动和脉动声
      更换提醒
      BrushSync 让您知晓何时更换刷头

    • Sonicare 应用程序

      跟踪和进度报告
      随着时间推移监测您的刷牙模式，帮助您保持口腔卫生。

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