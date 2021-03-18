A3 Premium All-in-One 标准型声波震动牙刷头
三合一刷头，提供全面呵护
使用 A3 高级一体式刷头，清洁效果毫不逊色。我们这款出色的产品采用搭配交错排列的刷毛，有效清除多达20倍牙菌斑*，即使在难以刷到的区域。刷毛顶端三角形的设计，两天内有效清除多达两倍齿面色渍***。加长刷毛深层清洁牙龈，两周内提升牙龈健康多达15倍** 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
A3 Premium All-in-One 标准型声波震动牙刷头
三合一刷头，提供全面呵护
个性化清洁，毫不逊色
- 3支装
- 标准规格
- 卡入式
- 支持 BrushSync
清除多达 20 倍的牙菌斑，即使是难以触及的区域*
无论您的刷牙风格如何，均可获得出色的牙菌斑去除效果****。高级一体式刷头采用精确的弯曲式刷毛，可最大程度去除牙菌斑。
刷毛形状专为绽放您的笑容而设计
交错排列的三合一多效刷毛设计有助于清洁难以触及的区域。经过严格的开发流程，我们打造出带来出色口腔护理的一体式三合一体验
两天内即可去除 100% 牙渍***
三角形顶端刷毛可轻柔地去除牙渍，比圆形顶端刷毛清洁效率更高。三角形刷毛与牙齿表面的接触面积更大，可有效地去除牙渍
6 周即可使牙龈健康高达 15 倍**
刷头外侧的柔软刷毛可轻柔地清洁牙龈线，在刷头顺着牙龈线移动时，刷头柔软的侧面和刷毛可吸收多余的压力，使得牙龈得到保护
声波震动刷牙：高效清洁大师
采用声波震动技术，清除牙菌斑 – 在您刷牙过程中，刷毛运动达 62,000 次，流动洁力有助于清洁难以触及的区域，让我们的口腔感觉清新洁净
由专家设计，以顾客为本
这款一体式三合一多效牙刷头是我们有史以来经广泛研究和开发的一款产品。结合了牙科专业人士、口腔护理专家、工程师和设计师的知识，让这款一体式多效牙刷头面世
卡入式设计，轻松安装刷头
A3 高级一体式刷头可与您的飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷柄（请参见以下列表）完美搭配使用。只需卡入/卡出即可轻松更换和清洁。
刷头更换提醒，保持出色的清洁效果
刷头的清洁效果会在使用 3 个月后降低，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒
技术规格
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设计和外观
- 颜色
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黑色
- 刷毛硬度
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柔软
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 刷头材料
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柔软、灵活的橡胶侧边
- 规格
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标准
- Smart Brush Head Recognition
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是
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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2 系列牙菌斑防御型
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2 系列牙菌斑抵御型
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2100 系列
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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钻石亮白 9000
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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ExpertClean
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ExpertResults
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FlexCare
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致臻护齿型
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致臻护齿型（已连接）
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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HealthyWhite+
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PowerUp
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Prestige 9900
-
ProtectiveClean
- 不适合
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Philips One、Essence
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包含
- 刷头
-
3 个 A3 高级一体式刷头
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
- 与手动牙刷相比
- * 与手动牙刷相比（6 周）
- ** 在实验室测试中与手动牙刷相比
- *** 基于初始实验室研究
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