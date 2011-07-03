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    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    HX9322/12

    获得长久的更洁白、更健康的牙齿

    Sonicare 的更优美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,599.00

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

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    获得长久的更洁白、更健康的牙齿

    美白效果更优的 Sonicare 电动牙刷

    • 5 种模式
    • 2 支牙刷头
    • 1 个旅行收藏盒
    • 抛光模式
    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

    使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*

    使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*

    卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

    短短两周内改善牙龈健康*

    短短两周内改善牙龈健康*

    DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

    可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式

    可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式

    通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

    我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

    我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

    强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

    弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

    弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

    DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

    安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

    安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

    无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      长达 3 周**
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      陶瓷白

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
      显示屏
      液晶显示屏
      刷牙时间
      长达 3 周**

    • 包含

      把手
      1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
      刷头
      • 1 个 DiamondClean 迷你型牙刷头
      • 1 个 DiamondClean 标准牙刷头
      出行收纳包
      USB 旅行充电器

    • 清洁效能

      性能
      清除多达一倍的牙菌斑
      健康益处
      短短两周内提升牙龈健康
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      美白益处
      2 倍更佳的美白牙齿效果*

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      护龈
      轻柔按摩牙龈
      清除表面牙齿色斑
      波兰语
      让您的牙齿亮丽洁白
      敏感
      温和地清洁牙齿和牙龈

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    • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下

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