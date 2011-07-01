Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷
获得长久的洁白、健康的牙齿
Sonicare 的美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷
获得长久的洁白、健康的牙齿
美白效果的 Sonicare 电动牙刷
- 5 种模式
- 2 支牙刷头
- 杯式充电器
- USB 旅行充电器
比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。
短短两周内改善牙龈健康*
DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。
可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式
通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。
USB 充电式旅行收藏盒和充电杯
您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。
我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果
强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。
计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。
Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
安全且柔和，可满足您的口腔健康需要
无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 3 周**
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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陶瓷白
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 把手
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设计纤巧，符合人体工学
- 电量不足指示
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当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
- 显示屏
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液晶显示屏
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 3 周**
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包含
- 把手
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1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
- 刷头
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1 个 DiamondClean 迷你型牙刷头
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1 个 DiamondClean 标准牙刷头
- 杯式充电器
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1
- 出行收纳包
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USB 旅行充电器
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清洁效能
- 性能
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清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 健康益处
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短短两周内提升牙龈健康
- 时间设定
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 美白益处
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2 倍更佳的美白牙齿效果*
- 速度
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高达 62000 次电刷运动/分钟
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 护龈
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轻柔按摩牙龈
- 白
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清除表面牙齿色斑
- 波兰语
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让您的牙齿亮丽洁白
- 敏感
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温和地清洁牙齿和牙龈
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