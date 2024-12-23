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  • 鲜蒸嫩炸 一锅双出 鲜蒸嫩炸 一锅双出 鲜蒸嫩炸 一锅双出

    5000系列 双仓空气蒸炸锅

    NA555/00

    鲜蒸嫩炸 一锅双出

    搭载飞利浦三大突破性烹饪技术：Air Steam空气蒸技术、创新混动蒸汽炸技术、健康低脂空气炸技术，一机拥有纯蒸、蒸汽炸、空气炸等19种烹饪功能，满足全家多种美食需求。一锅双出，效率翻倍。高温蒸汽自清洁，解放双手，省心省力。9L双仓大容量，轻松满足多口之家的美食畅想需求。

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    5000系列 双仓空气蒸炸锅

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    鲜蒸嫩炸 一锅双出

    十八般厨艺全搞定

    • 外酥里嫩，减脂高达 90%
    • 精准蒸汽烹饪，口感鲜嫩细腻
    • 空气炸与蒸汽双重烹饪，确保受热均匀，杜绝焦糊
    • 蒸汽清洁功能，告别油脂堆积烦恼
    减少高达90%的脂肪*，享受健康低脂美食

    减少高达90%的脂肪*，享受健康低脂美食

    传承飞利浦独特海星底盘，360°立体热风循环技术，高效均匀加热，热空气循环逼走多余油脂，有效分隔去油。畅享美食无负担。

    9L双仓大容量，一锅双出，效率翻倍

    9L双仓大容量，一锅双出，效率翻倍

    3L+6L容量组合，主菜小食，一锅全搞定。左右锅同时烹饪可实现荤素健康搭配，效率翻倍。

    双锅同时出餐，避免等待

    双锅同时出餐，避免等待

    可通过时间功能设置实现左右仓同时完成烹饪，同时出餐，避免等待。

    100℃蒸汽疾速纯蒸，营养锁鲜

    100℃蒸汽疾速纯蒸，营养锁鲜

    Air Steam空气蒸技术，紧锁营养，成就食物绝妙口感。NTC精准控温，100℃蒸汽加热，减少冷凝水，食物不湿哒哒。可多保留86%维生素C相较于传统煮沸**。

    100℃高温蒸汽自清洁，减少餐后清洗负担

    100℃高温蒸汽自清洁，减少餐后清洗负担

    100℃高温蒸汽强喷清洗，有效清洗锅体及顶部加热管，解放双手，省心省力。洗去陈年老垢，卫生更安心。200℃高温干燥模式，避免细菌滋生***。

    飞利浦智慧家APP，内含多种中西菜谱，灵感不重样

    飞利浦智慧家APP，内含多种中西菜谱，灵感不重样

    在飞利浦智慧家APP中探索数以百计的免费食谱和适用于您的空气炸锅的特定美食，让烹饪更轻松、更多样。

    食材加热均匀，有效避免烤糊

    食材加热均匀，有效避免烤糊

    自动平衡蒸和炸的比例，实现科学配比，先蒸后炸，蒸炸多周期交替，有效避免食物过度烹饪烤糊****。

    食物口感质地佳，尽享美食盛宴

    食物口感质地佳，尽享美食盛宴

    90%的消费者对烹饪效果感到满意。纯蒸口感细腻质地柔软，空气炸酥脆可口，健康低脂美味*****。

    蒸汽复热，美味可口，饭菜不干巴

    蒸汽复热，美味可口，饭菜不干巴

    加热过程中可往食物注入蒸汽保持水分，使食材不干巴。特别适合加热米饭或者千层面这种用传统空炸或微波炉加热容易变干的食物。

    可滤出高达40%的油脂

    可滤出高达40%的油脂

    烹饪过程中烤篮或烤架可将食物与底盘中滤出的油脂分隔出来，更方便滤油*******。

    翻面提醒功能，为您提供更好的烹饪效果

    翻面提醒功能，为您提供更好的烹饪效果

    翻面提醒功能可在烹饪过程中提醒您及时翻面，以达到某些食材更好的烹饪效果，避免过生或过熟。可根据具体烹饪的食材需求选择此项功能。

    12大预设模式，19种烹饪功能，美味一触即达

    12大预设模式，19种烹饪功能，美味一触即达

    12大预设模式，一键快速烹饪牛排、鸡腿、鱼肉、蒸饺等。也可手动调节控制面板上的时间和温度，实现19种烹饪功能，解锁更多美味可能。

    节省时间和能耗

    节省时间和能耗

    相较于烤箱可节省39%的时间和80%的能耗******。

    技术规格

    • 普通参数

      颜色
      银色
      可用洗碗机清洗的部件

    • 原产地

      产地
      中国

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      2200瓦
      电压
      220V
      频率
      50 Hz
      包装中的数量
      1
      电池产品
      温度范围
      40-200℃

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      次要材料
      金属
      容量
      9升
      隔热
      防滑底座
      透明盖子
      接口
      数字
      电线长度
      1米
      电线储藏格
      保温功能
      程序
      12大预设模式
      数字触摸屏界面
      LED
      炸篮个数
      2
      可拆卸炸篮
      时间控制
      最长60分钟
      遥控器
      互联网连接
      技术
      纯蒸，蒸汽炸，空气炸
      集成式开/关按键
      自动关闭
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度指示灯
      隔热外壳
      最高温度 (°C)
      200 °C
      不粘涂层
      保修
      2 年
      颜色
      黑色+银色
      单或双炸篮
      双炸篮
      连接

    • 重量和尺寸

      产品长度
      351
      产品宽度
      382
      产品高度
      443
      产品净重
      8.95 KG
      产品尺寸（长*宽*高）
      444*383*352 mm
      包装长度
      400
      包装宽度
      390
      包装高度
      490
      包装重量
      10.77 千克
      包装尺寸
      400 x 390 x 490 毫米

    • 耐用性

      外壳
      可持续包装
      手动
      100% 可回收

    • 烹饪功能

      功能
      • 空气炸
      • 纯蒸
      • 蒸汽炸

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    • *数据来源于飞利浦内部实验室。使用深度油炸锅与本产品分别炸制薯条，每100g薯条的平均油脂含量对比得出。实际烹饪效果因使用环境、食材质量等因素可能有所不同。
    • **数据来源于飞利浦内部实验室。以将西兰花食材温度烹饪至95℃为标准（使用本产品纯蒸模式烹饪7分钟，电煮锅开水煮4分钟），使用本产品所烹饪的西兰花比电煮锅多保留86%的维C。
    • ***蒸汽自清洁功能仅适用于本机右仓6L容量锅体，不适用于左仓3L容量锅体。
    • ****对比基于使用蒸汽炸功能与空气炸功能烹饪整鸡80分钟得出。
    • *****数据来源于外部30名空气炸锅使用者受访得出。
    • ******数据来源于第三方实验室。以将香肠食材温度烹饪至75℃为标准，本产品（3L左仓）与烤箱所需的时间与能耗对比。
    • *******鸡腿油脂含量高达40% vs 生鸡腿

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