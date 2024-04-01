强劲剃须，轻柔呵护皮肤

飞利浦 5000 系列剃须效果强劲，每次滑动可切剃更多须发*，即使是三天没剃的胡子也能轻松剃除。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌能感应科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。